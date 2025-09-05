德媒：台灣交通死亡數比911還多

美國媒體CNN曾以「行人地獄」形容台灣交通亂象，近日德國媒體「bne IntelliNews」則又報導，指二○二二年台灣交通事故卅七點五萬多件，造成三千多人死亡，比美國九一一恐攻喪生的人數還多，建議旅客去台灣前要三思。對此，交通部坦言，還有改善空間；觀光署則強調，片面誤解有傷台灣形象，泰國交通更差。

德媒報導指出，台灣交通事故頻傳主因在於城市規畫，在寬度超過十二公尺的道路中，近半數沒有規畫人行道，僅用綠色油漆畫出步行區；即便有專用步行區，也會被違規停放的機車、攤販或臨停的汽車占據，而警方對於這類的違規行徑視若無睹。

報導中還提到，台灣道路上常見汽機車闖紅燈、突然變換車道不打方向燈、不禮讓行走在斑馬線上的行人，「台灣行人每次出門都像是在玩一場生死遊戲」，然而，警方執法力度不足，尤其違規罰鍰金額之低，根本就是笑話。建議旅客在訂前往台灣機票前要三思。

路政及道安司長吳東凌表示，這幾年推出相關政策後，交通安全已看得到改變，酒駕、高齡、汽機車等事故死傷人數都有下降，但確實改變速度可以再快一點、改變力道及幅度可以再大一點。至於警察執法鬆散部分，吳東凌說，與警政署都有密切溝通。

觀光署副署長黃勢芳說，這是外媒片面誤解，台灣交通已逐漸改善，相較之下，泰國交通比台灣差多了。

根據觀光署統計，上半年來台國際觀光客僅四一九點七萬人次，想要達成千萬國際觀光客目標，顯然還有一大段距離。黃勢芳坦言，年底若要達成千萬旅客目標，今年成長率須逾百分之廿，但目前僅百分之十，恐有困難，九百萬旅客則有機會達成。

