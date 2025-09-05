聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／日行萬步是日常 流汗神清氣爽

聯合報／ 文／陸瑜（ 北市中山）
平均68歲的台灣阿公阿嬤，今年7月一起背國旗、戴斗笠，4天走了127公里，成功參與世界上最大的健行活動—荷蘭尼米根4天健行。圖／陸瑜提供
平均68歲的台灣阿公阿嬤，今年7月一起背國旗、戴斗笠，4天走了127公里，成功參與世界上最大的健行活動—荷蘭尼米根4天健行。圖／陸瑜提供

出生在戰後嬰兒潮，多數父母觀念是讀書為先，唯有書讀得好，日後才能生活無虞。教育專家提出德智體群四育並重，言者諄諄，聽者藐藐，大家解讀為智德群體依序孕育。我就是那個四體不勤，五穀不分的書生。

迷糊打混到了中年，偶然聽到前總統馬英九分享他的運動觀：「勉強成習慣，習慣成自然」。加上體檢成績紅字連連，激發了我的危機感，因此我開始勉強行動，每天快走半小時，假日和外子一起登郊山。意外發現，流汗的代價，是排泄正常，神清氣爽，工作更能勝任。

從此不論晴雨，一直維持走路的習慣。走過熟悉的住家，深入鄰鄉、遊遍環島，甚至世界各地。每日萬步已是日常。退休後，加入了一個以走路為主的團體，因為一個人走路可以走很久，但是一群人走路可以走很長。

每個月我們相約走兩天，每天走20公里上下。今年7月15日至18日，我和29位志同道合的台灣走者，一起挑戰世界上最大的健行活動—荷蘭尼米根4天健行（Nijmegen Marching）。平均68歲的台灣阿公阿嬤，一起背著國旗，戴著斗笠，4天走了127公里，開開心心的完成我們的夢想。

婆婆93歲了，行動自如，生活自理。她常掛在嘴邊的一句話：「要活，就一定要動」。運動的習慣，只要開始，永不嫌晚。

健走 荷蘭

延伸閱讀

影／華山今帶長輩登台南市區第一高峰桂子山 91歲翁臉不紅氣不喘

演唱會爆意外癱瘓3年！父揭慘痛近況「無法自主大小便」

貓咪身手矯健怎麼常被人踩到？真相揭密「有2隱形弱點」逃不過鏟屎官大腳

貓咪上完廁所只抓盆邊不埋砂？專家指牠可能有「3個不滿」想抗議

相關新聞

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

42歲邵姓婦人去年10月突發左側麻木無力，經診斷為缺血性腦中風，治療後未留下後遺症，但查不出病因，經轉診台中榮總接受顱超...

桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常

桃捷今上午11點23分才發生全線跳電，今晚7點18分全線第3軌供電設備二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19...

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 午後雷雨範圍擴大

輕度颱風琵琶朝日本移動，對台灣沒有直接影響，但中央氣象署預報員林定宜表示，周末可能有熱帶擾動發展，是否增強為颱風仍須持續...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

「全家」響應國際慈善日！攜手賽珍珠基金會啟動「全家珍愛新住民」公益計畫

每年9月5日為聯合國訂定的「國際慈善日」，旨在鼓勵民眾透過志願服務、慈善行動幫助他人。台灣新住民、新二代子女合計突破百萬...

羅一鈞掌疾管署 健保署長陳亮妤

衛福部疾病管制署長、中央健康保險署長人事昨天底定，分別由疾管署代理署長羅一鈞、健保署副署長陳亮妤升任。主管防疫的羅一鈞有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。