健康你我他／日行萬步是日常 流汗神清氣爽

出生在戰後嬰兒潮，多數父母觀念是讀書為先，唯有書讀得好，日後才能生活無虞。教育專家提出德智體群四育並重，言者諄諄，聽者藐藐，大家解讀為智德群體依序孕育。我就是那個四體不勤，五穀不分的書生。

迷糊打混到了中年，偶然聽到前總統馬英九分享他的運動觀：「勉強成習慣，習慣成自然」。加上體檢成績紅字連連，激發了我的危機感，因此我開始勉強行動，每天快走半小時，假日和外子一起登郊山。意外發現，流汗的代價，是排泄正常，神清氣爽，工作更能勝任。

從此不論晴雨，一直維持走路的習慣。走過熟悉的住家，深入鄰鄉、遊遍環島，甚至世界各地。每日萬步已是日常。退休後，加入了一個以走路為主的團體，因為一個人走路可以走很久，但是一群人走路可以走很長。

每個月我們相約走兩天，每天走20公里上下。今年7月15日至18日，我和29位志同道合的台灣走者，一起挑戰世界上最大的健行活動—荷蘭尼米根4天健行（Nijmegen Marching）。平均68歲的台灣阿公阿嬤，一起背著國旗，戴著斗笠，4天走了127公里，開開心心的完成我們的夢想。

婆婆93歲了，行動自如，生活自理。她常掛在嘴邊的一句話：「要活，就一定要動」。運動的習慣，只要開始，永不嫌晚。

