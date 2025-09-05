聽新聞
0:00 / 0:00

開學情緒風暴 3原因困擾青少年

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率快速攀升，以15至24歲年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部銀光學苑主任袁瑋表示，青少年易陷入情緒風暴，若未早期治療，未來職場、婚姻恐重複相同痛苦模式。

袁瑋表示，暑假過後，湧現一批青少年前來身心科就診，青少年容易出現「情緒風暴」，包括生理、心理、環境三大原因。生理上荷爾蒙像海嘯一樣席捲而來，負責情緒的「邊緣系統」被強烈刺激而失控；心理上有同儕關係、社群媒體的比較、身分認同焦慮，以及想獨立又想被保護的內心矛盾；環境上家庭或社會的變化都會影響，造成無力改變的狀況，而易引起困惑、無力、挫折等感受。

研究顯示，青春期的心理問題如果沒有妥善處理，會跟著孩子一輩子。太多成年患者因為青少年時期創傷沒有被好好照顧，在職場、婚姻中重複著相同的痛苦模式。相反的在青少年時期就學會面對情緒、尋求協助的孩子，往往展現出驚人的韌性，他們知道遇到困難時該找誰求助，也更懂得照顧自己的心理健康。

袁瑋表示，衛福部提供24小時諮詢專線「1925依舊愛我」安心專線，15至45歲每人有3次免費心理諮商，還有全民心理教育與推廣身心健康。年輕人可善用Podcast、網路資源或書籍，或找尋前輩聊聊，學會和家人溝通。家長也要理解接納孩子、培養關係、尊重與支持孩子想法，且不要害怕專業協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

情緒 開學日 年輕人

延伸閱讀

新北淡水新興國小走廊圍牆改善 學生開學安心學習

家長不滿冷氣電費1分鐘1元 彰化高中退回誤算金額

開會身心科湧入青少年求助潮 醫曝3大原因避免未來重複相同痛苦模式

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

相關新聞

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

42歲邵姓婦人去年10月突發左側麻木無力，經診斷為缺血性腦中風，治療後未留下後遺症，但查不出病因，經轉診台中榮總接受顱超...

桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常

桃捷今上午11點23分才發生全線跳電，今晚7點18分全線第3軌供電設備二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19...

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 午後雷雨範圍擴大

輕度颱風琵琶朝日本移動，對台灣沒有直接影響，但中央氣象署預報員林定宜表示，周末可能有熱帶擾動發展，是否增強為颱風仍須持續...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

「全家」響應國際慈善日！攜手賽珍珠基金會啟動「全家珍愛新住民」公益計畫

每年9月5日為聯合國訂定的「國際慈善日」，旨在鼓勵民眾透過志願服務、慈善行動幫助他人。台灣新住民、新二代子女合計突破百萬...

羅一鈞掌疾管署 健保署長陳亮妤

衛福部疾病管制署長、中央健康保險署長人事昨天底定，分別由疾管署代理署長羅一鈞、健保署副署長陳亮妤升任。主管防疫的羅一鈞有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。