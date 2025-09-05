開學情緒風暴 3原因困擾青少年

據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率快速攀升，以15至24歲年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部銀光學苑主任袁瑋表示，青少年易陷入情緒風暴，若未早期治療，未來職場、婚姻恐重複相同痛苦模式。

袁瑋表示，暑假過後，湧現一批青少年前來身心科就診，青少年容易出現「情緒風暴」，包括生理、心理、環境三大原因。生理上荷爾蒙像海嘯一樣席捲而來，負責情緒的「邊緣系統」被強烈刺激而失控；心理上有同儕關係、社群媒體的比較、身分認同焦慮，以及想獨立又想被保護的內心矛盾；環境上家庭或社會的變化都會影響，造成無力改變的狀況，而易引起困惑、無力、挫折等感受。

研究顯示，青春期的心理問題如果沒有妥善處理，會跟著孩子一輩子。太多成年患者因為青少年時期創傷沒有被好好照顧，在職場、婚姻中重複著相同的痛苦模式。相反的在青少年時期就學會面對情緒、尋求協助的孩子，往往展現出驚人的韌性，他們知道遇到困難時該找誰求助，也更懂得照顧自己的心理健康。

袁瑋表示，衛福部提供24小時諮詢專線「1925依舊愛我」安心專線，15至45歲每人有3次免費心理諮商，還有全民心理教育與推廣身心健康。年輕人可善用Podcast、網路資源或書籍，或找尋前輩聊聊，學會和家人溝通。家長也要理解接納孩子、培養關係、尊重與支持孩子想法，且不要害怕專業協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

商品推薦