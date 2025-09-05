健康主題館／飲食6習慣 癌細胞不上身

癌症的生成有八成與環境、飲食因素有關，因此透過環境的改善及飲食的調整，可以預防癌症的發生。尤其建立良好的飲食習慣，是國內外醫界公認最好的防癌措施，幾乎可以減少一半以上誘發癌症發生的機率。防癌飲食應該怎麼吃？不可不知6重點。

1.吃七彩蔬果 提升免疫力

每日飲食應包含多種蔬菜與水果，這些蔬果蘊含大量的植化素，具有抗氧化、對抗自由基等作用，當人體攝入這些蔬果，也能夠起到抑制癌細生成的好處。例如番茄的茄紅素、深綠色蔬菜的葉黃素、白色大蒜的大蒜素、十字花科蔬菜的含硫化合物，都被證實有抑制身體發炎、提升免疫功能、消滅癌細胞的好處。

2.膳食纖維足 排泄即排毒

膳食纖維除了能夠穩定血糖、幫助脂肪及膽固醇的代謝，最重要的是能夠增加糞便體積、軟化糞便，縮短有毒物質在腸道的時間，從而預防癌症的發生。因此應該養成吃全食物的習慣，除了天天五蔬果（三蔬二果），三餐也盡量以複合性主食為主，例如糙米飯取代白米、全麥取代白麵粉、根莖類取代麵條或白飯等。

3.每天吃好油 堅果免調味

油脂是提供身體能量、維持體內荷爾蒙、內分泌正常運作的重要營養素。研究發現，好油有防癌的功效，足夠的Omega-3脂肪酸能降低大腸癌、胃癌、肺癌等癌症發生，Omega-9脂肪酸能減少發炎物質的生成，Omega-6也有一定的抗癌活性，能夠誘導癌細胞凋亡等好處。因此每天都要攝取足夠的好油（以冷壓初榨的油品為主），同時每天能夠吃一小把無調味堅果，以攝取好的脂肪酸。

4.食材多樣化 有機是首選

蔬果中的農藥、化肥、殺蟲劑等，會對身體造成傷害。尤其是免疫機能較差、甚至是在抗癌階段的民眾，建議應該攝取有機或自栽無農藥的蔬果；如果難以執行，也盡量選擇多樣化食材，經常到不同的市場，向不同的攤販買多樣化的蔬果，以降低攝入同類農藥的風險。

5.烹調多蒸煮 少燒烤油炸

研究發現，食物經過高溫烹煮，容易生成致癌物質，例如肉類經過燒烤會產生多環芳香烴，異環胺等致癌物質，而澱粉類經過高溫烹調，也容易產生丙烯醯胺致癌物質，尤其是燒焦的部位致癌物最多。建議烹調手法，應以涼拌或蒸煮為主，能保留較多的營養成分，也比較不會產生毒素。

6.常吃辛香料 降發炎反應

印度的癌症發生機率極低，原因就在於他們攝取非常大量的辛香料。研究發現，常見的辛香料如蔥、薑、蒜、洋蔥、新鮮辣椒、花椒、胡椒、乾辣椒、丁香葉、迷迭香、小茴香、孜然、香茅、九層塔等，都有很強大的抗氧化與消滅癌細胞的作用，建議一日三餐，應該盡量攝取辛香料，來幫助身體抗癌、降低發炎反應。

