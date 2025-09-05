聽新聞
澱粉攝取不足 恐代謝失衡、影響免疫

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

許多重視體態及養生的人，尤其癌症病患，會盡量避免攝取澱粉，坊間也流傳飲食應著重蛋白質，攝取澱粉恐導致癌症擴散等說法。癌症關懷基金會營養師黃書宜說，這些說法並不正確，民眾日常飲食或癌友治療過程，經常會忽略澱粉角色，因此可能會影響身體修復及免疫功能，甚至干擾內分泌，造成情緒不穩、代謝失衡等健康傷害。

「民眾不該把澱粉視為敵人。」黃書宜表示，民眾不妨選擇「非精緻澱粉」，例如南瓜、鷹嘴豆、地瓜、糙米等，都是優質澱粉來源，這些食物含有大量膳食纖維、植化素與維生素，只是口感較為粗糙，對治療中癌症病友或高齡長者較不友善，建議可以利用調理機，把質地較硬的非精緻澱粉打成細滑口感，方便癌友與長者入口。

黃書宜說，一般俗稱澱粉在營養分類上為「全穀雜糧類」，分解成醣類、蛋白質與脂肪三大類營養素，作為熱量供給身體運作。全穀雜糧類主要功能是提供醣類，為人體最直接、最有效率利用的能量來源，建議癌症患者及一般民眾，醣類攝取應占總熱量45%至55%，若攝取不足，身體會把蛋白質拿來當能量，不僅影響免疫功能，還會干擾內分泌，造成情緒不穩等問題。

黃書宜推薦一道「秋日能量濃湯」，這道料理含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維、維生素B群，且有優質植物性蛋白質，以堅果作為油脂來源，比傳統奶油更健康，還能補充身體中的「鎂」成分。

