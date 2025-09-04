含糖飲成肥胖元凶 健康台灣鼓勵推無糖手搖飲

台灣通過無糖罐裝飲料免稅，但含糖手搖飲也是肥胖元凶之一，滿街手搖飲店已成台灣特殊風景，健康台灣推動委員會今天再度呼籲減少精緻糖攝取，鼓勵推廣無糖手搖飲。

健康台灣推動委員會今天舉行第5次委員會議，總統府發言人郭雅慧在會後記者會提到，健康台灣推動委員會委員、營養師公會全聯會常務監事郭素娥在會議中提醒推廣無糖飲料，樂見近期有企業率先降價無糖飲料、鼓勵手搖飲店推出無糖手搖飲，期待民眾慢慢減少精緻糖攝取。

要活就要動，台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁表示，健康不分藍綠，運動凝聚團結；運動要規律持續，必須養成運動習慣，建議可從走路開始，透過打造科技人文步道，同時也鼓勵企業認養冠名步道。

推動台灣智慧醫療、生醫產業，打造第二座護國神山，也是今天會議討論重點之一。台大醫學院院長吳明賢在委員會中提到，希望台灣發展出的技術，到國際上也可使用，台灣有實力，只是沒有像半導體一樣有自己的品牌，建議衛福部提出誘因，同時加速投資與推動。

會後記者會有媒體詢問，健康台灣推動委員會將如何因應美國總統川普關稅政策可能對新藥帶來的衝擊。衛福部長石崇良說，近日傳出美國將提高藥品關稅至200%，目前尚未有最終決定，將持續關注美方藥品關稅政策的發展，台灣仰賴進口藥品，尤其是專利期內新藥，因此必須未雨綢繆。

石崇良表示，根據衛福部盤點，目前專利期內藥品具有低可替代性約有數百項，其中基本必需藥品就有200多項，涉及健保支出約新台幣200億元。行政院已支持編列200億元特別預算，未來若藥價因全球變動而波動，將透過健保藥價浮動調整機制，確保台灣用藥無虞。

石崇良指出，針對剛過專利期的藥品，政府鼓勵國內生產的學名藥與生物相似藥，未來6年預計有70項藥品將陸續過專利期。專利期剛結束5年內藥品，首2張國內製造、取得藥證的學名藥或生物相似藥，給予與原廠藥相同藥價，鼓勵國產化，分散藥品來源、降低藥品短缺風險。

