威力彩第114071期 頭獎槓龜

中央社／ 台北4日電

威力彩第114071期今晚開獎，第一區中獎號碼為07、09、38、06、11、21，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 威力彩

