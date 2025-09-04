快訊

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 這3天影響台灣「雨區出爐」

三立副總兒突爆「分手江祖平4天」 女方怒喊「不如去驗傷」：法院見！

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總最新研究顯示，為心臟開放性卵圓孔導致腦中風的患者施予心導管卵圓孔關閉術，再中風風險降低9成。圖／台中榮總提供
台中榮總最新研究顯示，為心臟開放性卵圓孔導致腦中風的患者施予心導管卵圓孔關閉術，再中風風險降低9成。圖／台中榮總提供

42歲邵姓婦人去年10月突發左側麻木無力，經診斷為缺血性腦中風，治療後未留下後遺症，但查不出病因，經轉診台中榮總接受顱超音波搭配「微小氣泡測試」檢查，確認是「開放性卵圓孔」導致，接受心導管卵圓孔關閉術後，成功避免再次中風。

台中榮總院長傅雲慶說，台中榮總最新的研究分析2013年至2023年的腦中風患者，結果顯示，不論年齡，對於開放性卵圓孔導致腦中風的患者施予心導管卵圓孔關閉術，再中風的風險降低90%，效果優於藥物治療，手術成功率近100%，且無重大併發症。研究成果已刊登於European Stroke Journal。

傅雲慶指出，這研究更是少數針對60歲以上患者的實證，顯示即使高齡族群也可安心接受手術，為中風治療帶來新希望，並推動國際指引檢視年齡限制。

台中榮總神經內科醫師王其聖說明，成人腦中風常見原因包括心房顫動、血管粥狀硬化及血液疾病，但約三成患者找不到病因，屬於隱源性腦中風；卵圓孔是胎兒心臟左右心房間的天然開口，出生後大多逐漸自然閉合，但成人約每4人就有1人未閉合。在特定情況下，靜脈中的血栓可能經卵圓孔進入動脈，送往腦部引發中風。

台中榮總「心腦團隊」由先天性心臟病專家傅雲慶推動、指導，2013年起結合神經醫學中心、心臟血管中心與兒童心臟科跨科合作，率先在國內採用經顱超音波結合「微小氣泡測試」偵測卵圓孔。該團隊已檢測6000例中風病患，其中800例為隱源性腦中風，並發現高達239例合併開放性卵圓孔。

台中榮總最新研究顯示，為心臟開放性卵圓孔導致腦中風的患者施予心導管卵圓孔關閉術，再中風風險降低9成。圖／台中榮總提供
台中榮總最新研究顯示，為心臟開放性卵圓孔導致腦中風的患者施予心導管卵圓孔關閉術，再中風風險降低9成。圖／台中榮總提供

患者 腦中風 台中榮總

延伸閱讀

影／大千「精準麻醉」破百例 鍾東錦感謝院方提升醫療讓鄉親就近就醫

46歲記者腦中風差點歸天！他曝倖存驚險經歷：當晚死去的可能是自己

鬼月不宜動手術？前列腺癌病人忌諱欲改期 醫生警告：延誤才可怕！

你也會打呼？神經醫警告「1睡眠習慣」恐增中風、失智症風險

相關新聞

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

42歲邵姓婦人去年10月突發左側麻木無力，經診斷為缺血性腦中風，治療後未留下後遺症，但查不出病因，經轉診台中榮總接受顱超...

桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常

桃捷今上午11點23分才發生全線跳電，今晚7點18分全線第3軌供電設備二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19...

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 午後雷雨範圍擴大

輕度颱風琵琶朝日本移動，對台灣沒有直接影響，但中央氣象署預報員林定宜表示，周末可能有熱帶擾動發展，是否增強為颱風仍須持續...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

華航推出全新「會籍積分制度」 累積哩程更容易、轉讓使用更方便

中華航空將於今年底推出全新「會籍積分制度」，為台灣首家採用會籍積分制度的航空公司，會員可彈性使用哩程，不僅可兌換酬賓機票...

六龜山城陶韻陶藝展 百年池田屋化身陶作美學空間

「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」集結多位陶藝名家與高雄六龜在地社區的共同創作，帶來兼具藝術美感與生活溫度的作品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。