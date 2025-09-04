1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

42歲邵姓婦人去年10月突發左側麻木無力，經診斷為缺血性腦中風，治療後未留下後遺症，但查不出病因，經轉診台中榮總接受顱超音波搭配「微小氣泡測試」檢查，確認是「開放性卵圓孔」導致，接受心導管卵圓孔關閉術後，成功避免再次中風。

台中榮總院長傅雲慶說，台中榮總最新的研究分析2013年至2023年的腦中風患者，結果顯示，不論年齡，對於開放性卵圓孔導致腦中風的患者施予心導管卵圓孔關閉術，再中風的風險降低90%，效果優於藥物治療，手術成功率近100%，且無重大併發症。研究成果已刊登於European Stroke Journal。

傅雲慶指出，這研究更是少數針對60歲以上患者的實證，顯示即使高齡族群也可安心接受手術，為中風治療帶來新希望，並推動國際指引檢視年齡限制。

台中榮總神經內科醫師王其聖說明，成人腦中風常見原因包括心房顫動、血管粥狀硬化及血液疾病，但約三成患者找不到病因，屬於隱源性腦中風；卵圓孔是胎兒心臟左右心房間的天然開口，出生後大多逐漸自然閉合，但成人約每4人就有1人未閉合。在特定情況下，靜脈中的血栓可能經卵圓孔進入動脈，送往腦部引發中風。

台中榮總「心腦團隊」由先天性心臟病專家傅雲慶推動、指導，2013年起結合神經醫學中心、心臟血管中心與兒童心臟科跨科合作，率先在國內採用經顱超音波結合「微小氣泡測試」偵測卵圓孔。該團隊已檢測6000例中風病患，其中800例為隱源性腦中風，並發現高達239例合併開放性卵圓孔。 台中榮總最新研究顯示，為心臟開放性卵圓孔導致腦中風的患者施予心導管卵圓孔關閉術，再中風風險降低9成。圖／台中榮總提供

