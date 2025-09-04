聽新聞
0:00 / 0:00
桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常
桃捷今上午11點23分才發生全線跳電，今晚7點18分全線第3軌供電設備二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19列，旅客約1200人。
桃捷表示，晚間供電設備發生異常後，因系統自動保護機制作動致電力跳脫，行控中心立即依照標準作業程序，確認疑似故障點位進行設備隔離，並於系統安全無虞後執行電力轉供，晚間7點22分恢復全線列車運轉。
桃捷表示，目前全線列車已恢復正常營運，班距逐步調整中。針對今日第3軌供電設備發生異常情形，將於今日營運結束後由維修人員下軌道查找異常原因，造成旅客的不便桃捷公司深表歉意，如需誤點證明可查詢公司官網或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言