桃捷又跳電了！晚間19列車、1200旅客受影響 都是第3軌供電異常

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷今晚7點18分全線第三軌供電設備又二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19列，旅客約1200人。資料照。圖／桃捷提供
桃捷今晚7點18分全線第三軌供電設備又二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19列，旅客約1200人。資料照。圖／桃捷提供

桃捷今上午11點23分才發生全線跳電，今晚7點18分全線第3軌供電設備二度發生異常，全線受影響約4分鐘，共計影響列車19列，旅客約1200人。

桃捷表示，晚間供電設備發生異常後，因系統自動保護機制作動致電力跳脫，行控中心立即依照標準作業程序，確認疑似故障點位進行設備隔離，並於系統安全無虞後執行電力轉供，晚間7點22分恢復全線列車運轉。

桃捷表示，目前全線列車已恢復正常營運，班距逐步調整中。針對今日第3軌供電設備發生異常情形，將於今日營運結束後由維修人員下軌道查找異常原因，造成旅客的不便桃捷公司深表歉意，如需誤點證明可查詢公司官網或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。

