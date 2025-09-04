把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 午後雷雨範圍擴大

輕度颱風琵琶朝日本移動，對台灣沒有直接影響，但中央氣象署預報員林定宜表示，周末可能有熱帶擾動發展，是否增強為颱風仍須持續觀察，但受南方雲系北移影響，周六至下周一雨區將擴大，西半部午後有短暫雷陣雨，南部、中部以北山區慎防局部大雨。

林定宜說，目前南海至菲律賓東方海面一帶均為低壓帶，其中會有熱帶擾動及熱帶系統發展，但各模式預測及模擬結果不太相同；周日至下周一可能有熱帶擾動發展，但是否增強為颱風仍需觀察。

但伴隨南風將會把水氣輸送到台灣，屆時午後中部以北、東北部有局部大雨，南部、花東地區不定時有短暫陣雨或雷雨，周六至下周一雨區也將擴大。

針對未來1周天氣，林定宜指出，明（5日）高層冷心低壓離開，太平洋高壓增強，各地為多雲到晴的好天氣，加上明天環境風場偏東風，降雨範圍縮小，僅東南部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區平地及山區午後有局部短暫雷陣雨。

周六（6日）東半部、恆春半島有局部短陣雨，水氣相較周五略增，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，南部、中部以北山區慎防局部大雨。

周日至下周一（7、8日）南方雲系北移導致水氣增加，南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，且局部有大雨發生機率。

下周二至下周四（9至11日）太平洋高壓再增強，雨勢稍微趨緩，僅東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜說，明天各地高溫約31至35度；另外，林定宜提醒，周日至下周四（7至11日）為年度大潮，彰化至嘉義、花蓮沿海於漲潮期間水位較高，需嚴防海水倒灌，沿海低窪地區須防積淹水。

