華航推出全新「會籍積分制度」 累積哩程更容易、轉讓使用更方便

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航將於今年底推出全新「會籍積分制度」，為台灣首家採用會籍積分制度的航空公司。記者黃仲明／攝影
華航空將於今年底推出全新「會籍積分制度」，為台灣首家採用會籍積分制度的航空公司，會員可彈性使用哩程，不僅可兌換酬賓機票、座艙升等，還能在日常生活中兌換商品服務，更可依需求補足哩程或恢復失效哩程，讓每一趟飛行都成為會籍晉升、續卡的助力，每一哩都能靈活運用，發揮最大價值。

華航表示，華夏哩程酬賓計劃自1989年陪伴會員飛行無數旅程至今，未來新制度將以「積分」為核心，並首次將特惠機票、團體機票納入累積計算，讓會員的每一趟飛行都能發揮價值。在新會員制度下，會員現有會籍所享有的禮遇將完全保留，權益不變，至2027年前，會員級別僅會晉升，不會降等。

為了讓會員在新制度上線後，安心計算舊有哩程對應新制的積分，即日起華航於官網同步啟動「積分試算器」服務，方便會員試算每趟旅程可獲得的積分；同時官網AI客服將化身「哩享助理」，全天候解答新制度相關問題，讓會員輕鬆掌握變動重點。

華航指出，全新制度將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓及合併使用，讓會員將受讓哩程與帳戶有效哩程整合使用，一次兌換心儀好禮。會員同時可透過購買方式，隨時補足所需哩程，輕鬆達成兌換門檻，也可「購買哩程」當禮物贈送親友；同時提供優惠價格，重新啟用近期失效的哩程，再結合帳戶內有效哩程靈活運用。

為使哩程兌換品項更加多元化，華航將推出電子票券平台，讓會員可以使用哩程兌換全台超過130個連鎖品牌的商品與服務，從超商、百貨、量販、藥妝、餐飲及生活娛樂，盡享生活便利；同時，打造專屬訂房平台，提供海內外會員全球超過60萬個旅宿選擇，訂房即可累積哩程，亦可選用哩程折抵房費，提供會員更豐富的哩享生活。

華航長期致力並推廣ESG發展，全新會員制度也將推出永續會員子計畫，邀會員共創低碳飛行，實踐環保行動。此外，華航為國籍航空首創將哩程納入公益哩程捐贈計畫，會員可將哩程轉換為現金，支持合作公益團體，與華航攜手落實社會關懷，傳遞愛心無界限。

華航新制度將以「積分」為核心，並首次將特惠機票、團體機票納入累積計算，讓會員的每一趟飛行都能發揮價值。圖／華航提供
