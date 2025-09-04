快訊

六龜山城陶韻陶藝展 百年池田屋化身陶作美學空間

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高市六龜區長陳昱如（左）到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供
高市六龜區長陳昱如（左）到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供

「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」集結多位陶藝名家與高雄六龜在地社區的共同創作，帶來兼具藝術美感與生活溫度的作品，即日起到本月21日止在六龜池田屋展出，本次展覽由知名陶藝創作者王俊凱老師領銜，攜手十多位陶藝家以及六龜新發社區共同參與，作品內容多元，從手捏陶壺、生活器皿到當代工藝創作，展覽期間亦安排導覽解說與茶席互動，觀眾能在欣賞陶藝作品的同時，感受陶土塑形的溫度，理解每件作品背後的文化精神。

六龜區長陳昱如表示，六龜是一個充滿文化故事與自然美景的地方，而藝術正是連結土地與人心的重要橋樑，本次展覽邀請「水番流陶藝協會」及在地新發社區策展，帶來兼具創新與現代美感的陶藝作品，讓大家看見陶藝更多元的可能性與細膩之美，期盼透過展覽，不僅能吸引更多旅人走進六龜，更能讓在地居民為家鄉感到驕傲。誠摯邀請各界朋友，在池田屋相聚，讓祈福與藝術相互交織，為山城寫下風雨後的美麗新篇章。

民眾到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供
民眾到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供

陶藝 六龜

相關新聞

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 午後雷雨範圍擴大

輕度颱風琵琶朝日本移動，對台灣沒有直接影響，但中央氣象署預報員林定宜表示，周末可能有熱帶擾動發展，是否增強為颱風仍須持續...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

華航推出全新「會籍積分制度」 累積哩程更容易、轉讓使用更方便

中華航空將於今年底推出全新「會籍積分制度」，為台灣首家採用會籍積分制度的航空公司，會員可彈性使用哩程，不僅可兌換酬賓機票...

六龜山城陶韻陶藝展 百年池田屋化身陶作美學空間

「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」集結多位陶藝名家與高雄六龜在地社區的共同創作，帶來兼具藝術美感與生活溫度的作品...

「健康台灣」運作滿一年 聚焦讓運動成為國人生活一部分

賴清德總統今天下午主持「健康台灣推動委員會第5次委員會」表示，運作已經滿一年，將加強跨領域、公私協力的合作，促進全民的健...

不全是穿高跟鞋的錯！拇趾外翻男性患者增 臨床發現與足部結構有關

近來愈來愈多年輕患者抱怨「鞋子穿不下」、「腳趾卡卡很難受」，骨科醫師洪煒竣指出，其實多與拇趾外翻惡化有關，並強調傳統上大...

