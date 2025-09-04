聽新聞
0:00 / 0:00
六龜山城陶韻陶藝展 百年池田屋化身陶作美學空間
「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」集結多位陶藝名家與高雄六龜在地社區的共同創作，帶來兼具藝術美感與生活溫度的作品，即日起到本月21日止在六龜池田屋展出，本次展覽由知名陶藝創作者王俊凱老師領銜，攜手十多位陶藝家以及六龜新發社區共同參與，作品內容多元，從手捏陶壺、生活器皿到當代工藝創作，展覽期間亦安排導覽解說與茶席互動，觀眾能在欣賞陶藝作品的同時，感受陶土塑形的溫度，理解每件作品背後的文化精神。
六龜區長陳昱如表示，六龜是一個充滿文化故事與自然美景的地方，而藝術正是連結土地與人心的重要橋樑，本次展覽邀請「水番流陶藝協會」及在地新發社區策展，帶來兼具創新與現代美感的陶藝作品，讓大家看見陶藝更多元的可能性與細膩之美，期盼透過展覽，不僅能吸引更多旅人走進六龜，更能讓在地居民為家鄉感到驕傲。誠摯邀請各界朋友，在池田屋相聚，讓祈福與藝術相互交織，為山城寫下風雨後的美麗新篇章。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言