快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

商保研議納門診抗生素、在宅急症 評估開發新商品

中央社／ 台北4日電

醫療照護由住院逐漸移轉至門診，甚至回家住院，如門診靜脈抗生素治療、在宅急症照護等，不在商業保險範圍，衛福部與金管會開會凝聚共識，評估開發新商品可行性、優化既有保單。

健康台灣推動委員會今天舉行第5次委員會議，衛生福利部長石崇良在報告事項時提到，癌症病人已可於門診進行化學、放射或免疫治療，健保從今年8月起實施的門診靜脈抗生素治療方案，允許病情穩定、原本需要住院施打靜脈抗生素的患者，改至門診注射，以減輕住院壓力。

甚至去年上路的回家住院模式「在宅急症照護」，這些醫療新模式不僅改變了醫療行為，對醫療商業保險也帶來影響。石崇良說，現行商業保險理賠條件多數仍以「住院」為依據，自民國112年起與金融監督管理委員會舉行會議，盼商保不再以住院作為保單理賠唯一依據。

石崇良表示，衛福部與金管會6月20日舉行「志工意外團體保險、健保協同商保、醫療責任險」協調會結論，凝聚共識，由衛福部提供在宅急症照護、遠距醫療、居家醫療、門診靜脈抗生素治療等相關經驗發生率、醫療利用及自費金額等資料，以供壽險公會評估開發新保險商品可行性。

至於既有保單給付條款規定需住院或手術，石崇良說，由金融監督管理委員會思考運用具體有效的監理手段或機制，會同衛福部研商各類醫療保單內容、投保規模及給付樣態等，檢討既有保單結構及條款設計，並確實督導保險業者配合。

醫療新模式不僅牽動商業保險領域，人工智慧（AI）更有無限市場，尤其智慧醫療結合健康照護，石崇良表示，智慧醫療在全齡健康都應用，從健康者的運動飲食管理AI、疾病者病歷AI、長輩的智慧輔具與智慧手環定位等，現在已經從治療導向發展至預防導向、健康促進。

其中疫病預警智慧應用，以AI進行國際疫情監測，每天運用網路爬蟲抓取全球各地傳染病新聞，透過大型語言模型，自動生成重點疫情資訊摘要，石崇良說，已爭取智慧政府數位化精進發展科技計畫及韌性防疫安全網資訊基盤公建計畫，投入預算約新台幣1.3億元。

石崇良說，健保署也推出健康照護智慧應用8大工具，第1個是家醫大平台，串聯全人照護、第2個為健康存摺，強化自主健康管理、第3個是在宅醫療，整合照護資訊、第4個為遠距醫療，縮短城鄉差距。

石崇良表示，第5個是電子處方簽，完善數位就醫流程、第6個為推動基層醫療院所數位轉型、第7個是癌症治療數位轉型、第8個為整合全國性醫療費用資訊平台。納入健保醫療平權數位升級計畫、智慧政府數位化精進發展計畫等5項計畫，共約21.3億元。

保險 石崇良 健保署

延伸閱讀

羅一鈞防疫醫師出身掌疾管署 陳亮妤接健保署長

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

獨／健保署、疾管署長內定擬由這兩位升任 預計下周公布

相關新聞

食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰

衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，新北市鼎珍食品工業股份有限公司樹林生產的即食粉圓，添加物不合格，...

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，琵琶颱風今天到明天對日本影響最大，預估帶來不小雨勢，今...

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

「健康台灣」運作滿一年 聚焦讓運動成為國人生活一部分

賴清德總統今天下午主持「健康台灣推動委員會第5次委員會」表示，運作已經滿一年，將加強跨領域、公私協力的合作，促進全民的健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。