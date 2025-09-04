週末全台有雨 7日起逢年度大潮防淹水

氣象署今天說，明天偏悶熱；6日至8日台灣南方海面有熱帶擾動通過，部分水氣北移，全台有降雨機率並有局部大雨；7日至11日逢年度大潮，彰化至嘉義、花蓮沿海防海水倒灌淹水。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天高層冷心低壓離開，加上太平洋高壓增強，降雨範圍縮小，台灣附近為偏東風，東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後桃園以南、各山區有短暫雷陣雨，但雨勢較今天減弱。

林定宜提到，明天各地高溫約攝氏33至35度，大台北、嘉南地區、台東地區可能有36度以上。

林定宜指出，6日至8日會有熱帶擾動從菲律賓東方海面西移至南海，目前觀察在過程中還沒有增強為熱帶性低氣壓的跡象，但這3天會有南方水氣北移，午後易有局部大雨發生。

林定宜說明，6日偏東南風，東半部、恆春半島易有不定時短暫陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；7日、8日熱帶擾動已經抵達南海，台灣附近偏南風，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部、花東地區則是不定時短暫陣雨。

林定宜提到，熱帶擾動進入南海後，雖然不排除有機會再增強，但目前各國模式仍有分歧，須再觀察。

林定宜表示，9日至11日太平洋高壓增強西伸、水氣減少，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，颱風琵琶今明兩天通過日本九州、四國、本州，對台灣天氣沒有影響，但在日本旅遊的民眾要留意可能會有局部大雨。

另外，林定宜提醒，7日至11日逢年度大潮，彰化至嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水的現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

