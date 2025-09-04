快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

週末全台有雨 7日起逢年度大潮防淹水

中央社／ 台北4日電

氣象署今天說，明天偏悶熱；6日至8日台灣南方海面有熱帶擾動通過，部分水氣北移，全台有降雨機率並有局部大雨；7日至11日逢年度大潮，彰化嘉義、花蓮沿海防海水倒灌淹水。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天高層冷心低壓離開，加上太平洋高壓增強，降雨範圍縮小，台灣附近為偏東風，東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後桃園以南、各山區有短暫雷陣雨，但雨勢較今天減弱。

林定宜提到，明天各地高溫約攝氏33至35度，大台北、嘉南地區、台東地區可能有36度以上。

林定宜指出，6日至8日會有熱帶擾動從菲律賓東方海面西移至南海，目前觀察在過程中還沒有增強為熱帶性低氣壓的跡象，但這3天會有南方水氣北移，午後易有局部大雨發生。

林定宜說明，6日偏東南風，東半部、恆春半島易有不定時短暫陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；7日、8日熱帶擾動已經抵達南海，台灣附近偏南風，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部、花東地區則是不定時短暫陣雨。

林定宜提到，熱帶擾動進入南海後，雖然不排除有機會再增強，但目前各國模式仍有分歧，須再觀察。

林定宜表示，9日至11日太平洋高壓增強西伸、水氣減少，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，颱風琵琶今明兩天通過日本九州、四國、本州，對台灣天氣沒有影響，但在日本旅遊的民眾要留意可能會有局部大雨。

另外，林定宜提醒，7日至11日逢年度大潮，彰化至嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水的現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

南海 彰化 嘉義

延伸閱讀

午後熱對流雨彈開轟 從北到南15縣市大雨特報

琵琶颱風今侵襲日本、受影響區域曝 周日起年度大潮

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

西半部山區4日午後防大雨 週末水氣增全台有雨

相關新聞

食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰

衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，新北市鼎珍食品工業股份有限公司樹林生產的即食粉圓，添加物不合格，...

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，琵琶颱風今天到明天對日本影響最大，預估帶來不小雨勢，今...

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

「健康台灣」運作滿一年 聚焦讓運動成為國人生活一部分

賴清德總統今天下午主持「健康台灣推動委員會第5次委員會」表示，運作已經滿一年，將加強跨領域、公私協力的合作，促進全民的健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。