「健康台灣」運作滿一年 聚焦讓運動成為國人生活一部分

賴清德總統今天下午主持「健康台灣推動委員會第5次委員會」表示，運作已經滿一年，將加強跨領域、公私協力的合作，促進全民的健康生活。要達到「不健康年數占平均餘命比率從10%下降到8%」的目標，必須全齡養成規律運動習慣，健保署、國健署、運動部也將共同推動多元化的身體活動與運動策略。

衛福部長石崇良指出，要讓健康成為全民的共感與日常，逐步營造社會運動氛圍、建構支持的環境場域、提升人民自主健康意識。有鑑於國人對馬拉松運動的熱衷，已明訂主辦單位應沿途設置救護站及配置自動體外心臟去顫器（AED），其配置數量與地點，以事故發生後4分鐘至6分鐘內，救護人員及設備得抵達或投入事故現場處理為原則。

2023年政府修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」，擴大應設置AED的場域範圍，至今全台已新增約2000台AED，密度從2012年的每十萬人口不到20台，至2025年已超過65台。配置AED設備，可有助於降低憾事發生的比例，拯救更多生命。石崇良說，可要求馬拉松主辦單位於沿途適當距離配置AED設備或急救人員，因應意外發生。

除了馬拉松活動，政府持續推動自行車道、健行步道的布建計畫，提升民眾使用意願與便利性，石崇良強調，目標是2030年全台身體活動人口比2021年提升15%以上，換算12歲以上，估增141萬。若各縣市尚未達到，會以輔導、協助其一步步推動，中央和地方合作，讓運動成為國人生活的一部分。

為應對高齡化社會的需求，石崇良表示，醫療照護由住院逐漸移轉至門診，例如門診靜脈抗生素治療。亦可採遠距醫療、在宅急症照護及居家醫療等；另刻正規畫「鼓勵住院手術案件改於門診執行」方案，針對現行部分商業保險理賠條件仍以「住院」為依據。

健保署自112年起，與金融監督管理委員會召開會議，建議商業保險不再以住院作為保單理賠之唯一依據，已陸續提供相關統計資料，供評估是否於保單附加條款等方式調整之可行性、優化未來保單設計。

針對新醫療保險商品，衛福部會持續提供相關經驗發生率、醫療利用及自費金額等資料，以供壽險公會評估開發新保險商品之可行性。而既有保單給付條款規定需住院或手術，會請金融監督管理委員會思考運用具體有效的監理手段或機制，會同衛福部研商各類醫療保單內容、投保規模及給付樣態等，檢討既有保單結構及條款設計，並確實督導保險業者配合。

