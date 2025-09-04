癮君子注意！桃市擴大禁菸場所稽查 最高罰5萬

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局擴大辦理全市禁菸場所稽查，包含學校、醫院、車站等各公共場所都是稽查重點，若查獲違規，場所負責人可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，違規吸菸者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰。圖／桃園市衛生局提供
加強落實菸害防制，桃園市衛生局今表示將與衛福部國民健康署合作，擴大辦理全市禁菸場所稽查，包含學校、醫院、車站等各公共場所都是稽查重點，若查獲違規，場所負責人可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，違規吸菸者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰，呼籲業者與民眾務必遵守法規，以免觸法。

衛生局健康促進科科長張敬崴表示，依據菸害防制法規定，各級學校、醫療社福機構、大眾運輸、公眾消費及休閒娛樂之室內場所等都屬於全面禁菸場所，上述場所須於所有入口處明顯位置設置禁菸標示，並不得提供任何容器作為熄菸器具使用。

張敬崴說，各場所管理單位應善盡管理之責，除勸阻違規吸菸者、拒絕提供熄菸器具外，也有清楚標示禁菸規定責任，請場所務必定期檢視所有出入口（包含側門、後門及停車場入口）禁菸標誌的完整性，如有褪色、破損或脫落情形，可就近至衛生局或各區衛生所免費索取更換。

衛生局表示，尚未戒菸的民眾可透過免費戒菸諮詢專線、或至衛生局無菸網站查詢相關資源；市府也提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查，如符合設籍桃園市且40歲以上具重度吸菸史者，可至衛生局肺癌篩檢預約平台申請。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 禁菸 衛生局

