快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

不全是穿高跟鞋的錯！拇趾外翻男性患者增 臨床發現與足部結構有關

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
姆指外翻患者常抱怨腳趾卡卡很難受，最終在醫師建議採微創截骨手術進行矯正。圖／光田綜合醫院提供
姆指外翻患者常抱怨腳趾卡卡很難受，最終在醫師建議採微創截骨手術進行矯正。圖／光田綜合醫院提供

近來愈來愈多年輕患者抱怨「鞋子穿不下」、「腳趾卡卡很難受」，骨科醫師洪煒竣指出，其實多與拇趾外翻惡化有關，並強調傳統上大眾常將拇趾外翻與「女性穿高跟鞋」畫上等號，但臨床觀察年輕族群甚至男性患者比例明顯上升，其實發病原因與體質、足部結構異常更有關。

醫師洪煒竣指出，門診中曾接診兩位同樣患有拇趾外翻的患者，年齡卻有著明顯差距，其中年僅25歲的女性患者，早在高中時便發現穿鞋常摩擦到拇趾，導致紅腫與不適，但因當時尚無明顯影響日常行走，就沒有積極處理；但拇趾外翻不只是外觀問題，拖太久導致連鎖變形與關節炎。

患者直到近年從事物流理貨工作，長時間站立、搬運與走動，腳部負擔大增，疼痛狀況逐漸加劇，有時下班後經常喊腳痛，抱怨「走來走去都不舒服」、「上班真的很痛」，這才意識到情況已不容忽視，最終決定接受微創截骨手術進行矯正。

光田綜合醫院表示，拇趾外翻嚴重程度可透過X光判定，「愈年輕發現、愈早處理，對足部結構保護就愈完整；而拖太久才治療，常造成中足壓力集中、其他腳趾變形，甚至關節炎風險。」目前常見的微創截骨手術僅需4個小孔完成骨頭切割與鋼釘固定，手術時間約1小時，術後住院1至3天，約2至3個月可恢復正常步態。

洪煒竣醫師指出，拇趾外翻走路久了便會疼痛，步態明顯不穩，長年下來不僅嚴重影響行走能力，也導致中足結構變形，最終甚至需仰賴輪椅代步，建議若確認病況已不適合保守治療，應盡早進行微創手術矯正。

姆指外翻患者常抱怨腳趾卡卡很難受，最終在醫師建議採微創截骨手術進行矯正。圖／光田綜合醫院提供
姆指外翻患者常抱怨腳趾卡卡很難受，最終在醫師建議採微創截骨手術進行矯正。圖／光田綜合醫院提供

患者 醫師 微創手術

延伸閱讀

影／大千「精準麻醉」破百例 鍾東錦感謝院方提升醫療讓鄉親就近就醫

婦科手術回診醫師提出這要求 吳怡霈拒絕：心裡覺得不舒服

吳怡霈婦科手術後　戒吃4種食物身體大變身「拒醫院宣傳合作」

2女術後喪命涉違法使用大陸醫材 高雄減重名醫200萬交保

相關新聞

食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰

衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，新北市鼎珍食品工業股份有限公司樹林生產的即食粉圓，添加物不合格，...

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，琵琶颱風今天到明天對日本影響最大，預估帶來不小雨勢，今...

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

「健康台灣」運作滿一年 聚焦讓運動成為國人生活一部分

賴清德總統今天下午主持「健康台灣推動委員會第5次委員會」表示，運作已經滿一年，將加強跨領域、公私協力的合作，促進全民的健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。