不全是穿高跟鞋的錯！拇趾外翻男性患者增 臨床發現與足部結構有關

近來愈來愈多年輕患者抱怨「鞋子穿不下」、「腳趾卡卡很難受」，骨科醫師洪煒竣指出，其實多與拇趾外翻惡化有關，並強調傳統上大眾常將拇趾外翻與「女性穿高跟鞋」畫上等號，但臨床觀察年輕族群甚至男性患者比例明顯上升，其實發病原因與體質、足部結構異常更有關。

醫師洪煒竣指出，門診中曾接診兩位同樣患有拇趾外翻的患者，年齡卻有著明顯差距，其中年僅25歲的女性患者，早在高中時便發現穿鞋常摩擦到拇趾，導致紅腫與不適，但因當時尚無明顯影響日常行走，就沒有積極處理；但拇趾外翻不只是外觀問題，拖太久導致連鎖變形與關節炎。

患者直到近年從事物流理貨工作，長時間站立、搬運與走動，腳部負擔大增，疼痛狀況逐漸加劇，有時下班後經常喊腳痛，抱怨「走來走去都不舒服」、「上班真的很痛」，這才意識到情況已不容忽視，最終決定接受微創截骨手術進行矯正。

光田綜合醫院表示，拇趾外翻嚴重程度可透過X光判定，「愈年輕發現、愈早處理，對足部結構保護就愈完整；而拖太久才治療，常造成中足壓力集中、其他腳趾變形，甚至關節炎風險。」目前常見的微創截骨手術僅需4個小孔完成骨頭切割與鋼釘固定，手術時間約1小時，術後住院1至3天，約2至3個月可恢復正常步態。

洪煒竣醫師指出，拇趾外翻走路久了便會疼痛，步態明顯不穩，長年下來不僅嚴重影響行走能力，也導致中足結構變形，最終甚至需仰賴輪椅代步，建議若確認病況已不適合保守治療，應盡早進行微創手術矯正。 姆指外翻患者常抱怨腳趾卡卡很難受，最終在醫師建議採微創截骨手術進行矯正。圖／光田綜合醫院提供

