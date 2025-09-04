環部：裸露垃圾約71萬噸 115年底前完成處理

環境部今天表示，截至7月底，全國裸露堆置垃圾量約71.5萬公噸，將加速整頓與清理進度，今年以處理至剩下45萬公噸為目標，並於115年底前完成全國裸露垃圾的妥善處理。

環境部統計，自民國113年起，分3年投入新台幣12億元經費補助地方政府，透過數位化管理、源頭減量、資源回收、整理整頓、覆土及垃圾打包減容等多項措施，全國裸露堆置垃圾量已從112年底的84萬公噸，逐步下降至今年7月底約71.5萬公噸。

環境部環境管理署長顏旭明接受媒體訪問時表示，以裸露垃圾量最多的新竹為例，去年總量約27萬公噸，今年已減少至17萬公噸；而第二期工程預計在今年底完成發包，有信心在1年內將剩餘的垃圾完成處理。

據統計，裸露垃圾較大宗的縣市為新竹、屏東、南投等。顏旭明指出，全台原先有53座掩埋場存在裸露垃圾現象，現已有16座完成妥善處理；今年以處理到剩下45萬公噸、115年底前完成全國裸露垃圾妥善處理為目標。

顏旭明說，所謂「妥善處理」是以覆土為主、打包為輔，對於能在2至3年內送入焚化場的垃圾，會優先採用打包方式處理；而需要覆土處理的較中長期垃圾，會先進行篩選，再送入焚化場。

環境部強調，所有公有掩埋場皆為合法垃圾處理場址，這些掩埋場均設有不透水布、污水收集與處理等污染防治設施，可妥善處理家戶垃圾，並降低對環境的衝擊，並非外界所稱「垃圾山」。

環境部重申，垃圾處理根本之道在於源頭減量，已督導各縣市強化垃圾分類回收、實施破袋檢查，從日常生活中落實垃圾減量、資源回收與分類。

