食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰
衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，新北市鼎珍食品工業股份有限公司樹林生產的即食粉圓，添加物不合格，且製造廠所有病媒汙染疑慮，合計被依「食安法」開罰高達21萬元，為本次稽查被罰最高廠商。另一家台中市得力興生技藥業股份有限公司，相關殺菌條件不符規定，被依「食安法」開罰12萬元。
食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，鼎珍食品即食粉圓為軟袋包裝產品，拆開後可供即食，不合格原因是添加菸鹼醯胺過量，這是一種營養添加劑，若超量會被人體排出，但添加量已超過「食品添加物使用範圍及限量規格標準」限制，彰化縣衛生局已依食安法第18條，裁處該公司罰鍰新台幣3萬元罰鍰。
鼎珍食品還涉違反「食品良好衛生規範準則（GHP）」，鄭維智表示，該公司被查出「未落實病媒防治」，工廠天花板有縫隙，有病媒侵入疑慮，由新北市政府衛生局依食安法第8條，裁處新台幣6萬元整，另，同公司還因「食品安全管制系統準則（HACCP）」生物危害分析缺漏，且未限期改正，被開罰新台幣12萬元罰鍰。
台南市三皇生物科技股份有限公司善化總廠，生產超商常見的知名飲品「生活運動飲料」、「生活地中海檸檬紅茶」，卻因專門職業人員未於作業期間執行其職責， 遭台南市政府衛生局，依違反「食安法」第12條第1項，裁處新台幣5萬元整罰鍰。 鄭維智說，本案被罰原因，是相關產品產線上，依規定應有工作人員的時間，有部分時間無專責人員在場。
位於台中市的得力興生技藥業股份有限公司，生產的「AQUA ABLE 膠原蛋白胜肽飲」，因GHP複查不合格，被台中市政府衛生局已依違反「食安法」裁處新台幣12萬元罰鍰，鄭維智表示，該公司是依食安法必須執行「二級品管」廠商，也就是業者應有較完善的食安措施，但卻被檢出罐頭殺菌條件設定不符規定，因此被最低金額6萬的2倍，共12萬元。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言