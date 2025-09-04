食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰

衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，新北市鼎珍食品工業股份有限公司樹林生產的即食粉圓，添加物不合格，且製造廠所有病媒汙染疑慮，合計被依「食安法」開罰高達21萬元，為本次稽查被罰最高廠商。另一家台中市得力興生技藥業股份有限公司，相關殺菌條件不符規定，被依「食安法」開罰12萬元。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，鼎珍食品即食粉圓為軟袋包裝產品，拆開後可供即食，不合格原因是添加菸鹼醯胺過量，這是一種營養添加劑，若超量會被人體排出，但添加量已超過「食品添加物使用範圍及限量規格標準」限制，彰化縣衛生局已依食安法第18條，裁處該公司罰鍰新台幣3萬元罰鍰。

鼎珍食品還涉違反「食品良好衛生規範準則（GHP）」，鄭維智表示，該公司被查出「未落實病媒防治」，工廠天花板有縫隙，有病媒侵入疑慮，由新北市政府衛生局依食安法第8條，裁處新台幣6萬元整，另，同公司還因「食品安全管制系統準則（HACCP）」生物危害分析缺漏，且未限期改正，被開罰新台幣12萬元罰鍰。

台南市三皇生物科技股份有限公司善化總廠，生產超商常見的知名飲品「生活運動飲料」、「生活地中海檸檬紅茶」，卻因專門職業人員未於作業期間執行其職責， 遭台南市政府衛生局，依違反「食安法」第12條第1項，裁處新台幣5萬元整罰鍰。 鄭維智說，本案被罰原因，是相關產品產線上，依規定應有工作人員的時間，有部分時間無專責人員在場。

位於台中市的得力興生技藥業股份有限公司，生產的「AQUA ABLE 膠原蛋白胜肽飲」，因GHP複查不合格，被台中市政府衛生局已依違反「食安法」裁處新台幣12萬元罰鍰，鄭維智表示，該公司是依食安法必須執行「二級品管」廠商，也就是業者應有較完善的食安措施，但卻被檢出罐頭殺菌條件設定不符規定，因此被最低金額6萬的2倍，共12萬元。 衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，說明不合格情況。圖／食藥署提供 衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業專案稽查結果。圖／食藥署提供 衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，說明不合格情況。圖／食藥署提供 114年酸化罐頭食品（現稱酸化食品）製造業稽查專案，食藥署人員執行稽查現況。圖／食藥署提供

