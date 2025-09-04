民眾抽脂釀病危 北市衛生局稽查揪違失將開罰
有民眾在醫美診所進行抽脂及脂肪填充手術，竟導致急性腎衰竭、病危。台北市衛生局表示，昨天前往稽查，發現現場設置變更未依醫療法辦理登記，可開罰最高25萬元。
民眾黨立委陳昭姿今天陪同林姓陳情人等人舉行記者會，林姓陳情人表示，自己為改善臉頰凹陷，在醫師建議下接受「威塑抽脂」及填補，術後卻持續高燒、嘔吐、意識恍惚，送醫後撐過病危，但現在須每週3次洗腎，心肺也因休克受損，生活難以自理。
台北市衛生局透過新聞稿表示，2日收到民眾提出醫療爭議調解申請後，在昨天發函該診所要求針對醫療過程提出說明，並派員前往現場稽查。
衛生局表示，稽查發現，現場觀察床設置數量變更，但未依醫療法第15條第1項規定辦理登記，且數量超出設置標準，將裁處新台幣5萬元至25萬元罰鍰。另診所涉未開立醫療收據，若查證屬實，將依違反醫療法第22條，處1萬元至5萬元罰鍰。
衛生局表示，將持續查明此案過程，同時依據醫療事故預防及爭議處理法規定，召開醫療爭議調解會議。
