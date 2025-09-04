德媒指台灣交通死傷高於911 觀光署：片面誤解
德國媒體報導台灣交通事故死傷人數，高於美國911恐攻，呼籲旅客來台前要三思。觀光署坦言，此報導對台灣觀光形象有傷害，但這是片面誤解，還是有很多國際旅客喜愛台灣。
外媒CNN曾報導台灣是「行人地獄」，德國媒體bne IntelliNews近期則報導，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成3000多人死亡，超過美國911恐攻事件，報導中甚至呼籲旅客，赴台旅遊前要三思。
對此，交通部觀光署副署長黃勢芳接受媒體聯訪時坦言，相關報導對台灣觀光形象有所傷害，但這只是片面誤解；以他自身觀察，觀光大國泰國的交通環境就比台灣還要差，而且還是有很多國際旅客喜愛台灣旅遊環境。
今年來台旅客目標為1000萬人次，黃勢芳指出，目前看起來有難度，但900萬旅客人次應該有機會；以現在的狀況來看，年底前要比去年成長200多萬人次，也就是成長率20%左右，但現在的成長率只有10%。
黃勢芳說，影響旅客來台的原因，包含水災、地震及關稅間接影響消費趨向保守等。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言