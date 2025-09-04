德媒指台灣交通死傷高於911 觀光署：片面誤解

快訊

中央社／ 台北4日電

德國媒體報導台灣交通事故死傷人數，高於美國911恐攻，呼籲旅客來台前要三思。觀光署坦言，此報導對台灣觀光形象有傷害，但這是片面誤解，還是有很多國際旅客喜愛台灣。

外媒CNN曾報導台灣是「行人地獄」，德國媒體bne IntelliNews近期則報導，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成3000多人死亡，超過美國911恐攻事件，報導中甚至呼籲旅客，赴台旅遊前要三思。

對此，交通部觀光署副署長黃勢芳接受媒體聯訪時坦言，相關報導對台灣觀光形象有所傷害，但這只是片面誤解；以他自身觀察，觀光大國泰國的交通環境就比台灣還要差，而且還是有很多國際旅客喜愛台灣旅遊環境。

今年來台旅客目標為1000萬人次，黃勢芳指出，目前看起來有難度，但900萬旅客人次應該有機會；以現在的狀況來看，年底前要比去年成長200多萬人次，也就是成長率20%左右，但現在的成長率只有10%。

黃勢芳說，影響旅客來台的原因，包含水災、地震及關稅間接影響消費趨向保守等。

成長率 交通事故

