德媒稱台交通死亡數比911多 交部：往好的方向改變

德國媒體近日報導，台灣每年交通事故死亡人數比911恐攻還多。交通部今天表示，數據確實有改善、改變空間，改變本來就不是一件容易的事，但台灣交通安全正往好的方向改變。

台灣交通亂象曾遭外媒CNN形容為「行人地獄」，近期又有德國媒體bne IntelliNews報導提及台灣交通問題，很多與都市規劃不完善有關，以及專用人行步道經常被違停的機車、攤販或汽車占用。

報導提及，台灣駕駛多半缺乏交通規則意識，行人走在路上，幾乎就像在玩一場生死交關的遊戲，而政府雖然陸續推動行人保護措施與增設監視器，罰款卻偏低。報導作者更透露多次向警方反映違規問題，卻遭漠視。

報導指出，台灣2022年發生超過37.5萬起交通事故，死亡人數超過3000人，目前每年交通事故死亡人數比911恐攻（2977人）還多。不過實際上，根據交通部統計，2022年、2023年交通事故30日死亡各為3064人、3023人，2024年降至2950人。

交通部路政及道安司司長吳東凌接受媒體聯訪時表示，數據看起來確實有改善、改變空間。他提到，改變本來就不是一件容易的事情，但台灣交通安全正在往好的方向改變，「我們的努力，我相信民眾都感受得到。」

吳東凌表示，感謝外媒的報導提醒，他認為未來改變的速度可以再快一點，改變幅度可以再大一點。

對於報導提及警方執法狀況，吳東凌表示，與警政署持續保持密切溝通，「至於警方鬆散，我們倒沒這種感覺。」

針對外媒呼籲旅客預訂機票來台前要三思，吳東凌認為，有點太過頭，希望這不要影響到台灣觀光，台灣不僅風景優美、民眾也友善，外界也形容台灣最美的風景就是人，歡迎全球觀光客可以放心來台灣玩。

對於外媒關切台灣整體駕照管理改革方案，吳東凌表示，交通部長陳世凱已宣布預計9月中旬提出，除了監理制度外，部長也希望能透過科技如AI協助，加快道路交通安全改善速度。

