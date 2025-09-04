嘉義三昧堂戲偶融入禁用獸鋏影片 盼杜絕動物傷害

快訊

中央社／ 嘉義縣4日電
嘉義縣家畜所積極推行「獸鋏淨空嘉園專案」，與知名的三昧堂創意木偶團隊合作拍攝布袋戲版宣導影片，今天在縣府中庭舉辦首映，盼以創新方式宣導，杜絕對動物造成永久性傷害。獸鋏示意圖。聯合報系記者胡蓬生／攝影
嘉義縣家畜所積極推行「獸鋏淨空嘉園專案」，與知名的三昧堂創意木偶團隊合作拍攝布袋戲版宣導影片，今天在縣府中庭舉辦首映，盼以創新方式宣導，杜絕對動物造成永久性傷害。

嘉義縣政府農業處表示，家畜疾病防治所自109年首推「獸鋏淨空嘉園專案」，與山友與動保團體合作至今查獲捕獸鋏與山吊近500具，今年與嘉義在地的三昧堂合作拍攝「偶愛嘉、不要鋏」布袋戲版宣導影片，用生動畫面傳遞愛護動物理念。

農業處說，宣導短片由三昧堂團長嚴仁鴻編寫劇本，劇中主角公孫長歌可與動物溝通，當山上動物遭受非法捕捉陷阱受傷時，由主角緊急救援，全劇以創意方式將獸鋏及山豬吊宣導帶入劇中。

首映會邀請三昧堂操偶師操作公孫長歌與神醫墨浪等布袋戲偶，家畜所在現場架設捕獸鋏及山豬吊陷阱體驗區，可見識器械殺傷力，也指導民眾發現動物誤中陷阱時的通報處置方式。

家畜所長林珮如致詞表示，今年截至8月底，動物因獸鋏受傷案件約40件，占家畜所總體救援案件的13.11%，民眾違法設置狀況仍然嚴重。

農業處長許彰敏表示，民眾若使用山豬吊、捕獸鋏等器具，不僅違法，還會危害到動物的生存空間，民眾如發現山豬吊與捕獸鋏，請拍照錄影、定位，以及撥打1959通報，縣府會盡速派員處置，積極查辦依法嚴懲。

