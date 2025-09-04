又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，琵琶颱風今天到明天對日本影響最大，預估帶來不小雨勢，今天主要影響九州、四國，明天會很快掃過關西、關東等地，提醒前往日本民眾多加注意。

南海東部到菲律賓附近這一大片低壓區，吳聖宇指出，目前預報資料大多認為明後天(5-6日)在南海東部逐漸會有比較明確低壓環流中心建立起來，周日到下周一(7-8日)逐漸趨向廣東沿岸，並有進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風趨勢，對廣東及港澳地區有一定程度威脅。

吳聖宇指出，目前來看南海的系統發展起來不會直接威脅台灣，外圍環流水氣周日到下周二將影響台灣天氣，風向為東南到偏南風，迎風面的花東、恆春半島甚至高屏地區有短暫陣雨或雷雨機會，午後受到熱力作用，各地有雷雨，甚至局部大雷雨發生的可能性。

下周三(10日)之後太平洋高壓增強西伸，吳聖宇說，大氣有機會逐漸趨於穩定，慢慢恢復到夏季型的午後局部雷雨天氣，後續暫時不會有新的熱帶擾動系統馬上發展出來。

吳聖宇指出，今年至今西北太平洋一共出現15個颱風，含周末可能在南海出現下一個系統可能就是16個，颱風數量算是略多於氣候平均值，不過颱風強度大多數都偏弱，尚未有強烈颱風，中度颱風僅有5個，侵襲台灣的2個颱風算是這5個中颱比較強的兩個(丹娜絲、楊柳)，換算成颱風能量，到目前為止出現15個颱風能量全部累加起來還不到氣候平均正常值的一半，進入秋天之後颱風發展會不會比較強，有待持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

