金馬影閉幕片單出爐！焦點影人西島秀俊與桂綸鎂攜《Dear Stranger》來台閉幕

2025金馬影展將於11月6日盛大揭幕，獲選為閉幕片的《Dear Stranger》由日本東映株式會社、聯合數位文創共同出品，是日本名導真利子哲也集結日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂的懸疑新作，三人也確定出席影展參加映後座談。

導演真利子哲和金馬影展十分有緣，前兩部作品《失序男孩》、《男人真命苦》（日原名：宮本から君へ）都在金馬影展大獲好評。新作《Dear Stranger》更邀來金馬影后桂綸鎂與《在車上》日本影帝西島秀俊攜手合作，飾演一對在紐約生活的台日夫妻，看似平凡幸福的生活，卻在兒子被綁架後變調，兩人亟欲隱藏的過往和壓抑的內心也逐漸浮現。影片透過看似微小事件，揭開美國移民家庭在文化熔爐下煉不開的內心孤寂、家庭束縛和種族隔閡。

對於擔綱閉幕片，真利子哲也表示非常高興自己的新作能和許多敬愛的導演作品一樣獲選為金馬影展閉幕片，期待和台灣觀眾一同觀賞，並希望《Dear Stranger》能為影展劃下精彩句點。桂綸鎂則表示：「能夠參與《Dear Stranger》這部電影，我的內心充滿感激，它讓我重回表演的最初，開啟我對於藝術創作的另一扇門。謝謝金馬影展的邀請，很榮幸與你們分享這份感謝與感動。期待這部電影餘音繞樑，陪伴觀眾前進下一趟的旅程。」

焦點影人西島秀俊確定來台與桂綸鎂及導演真利子哲也三人會影迷。圖／聯合數位文創提供

在影迷殷殷期盼下，西島秀俊確認出席金馬影展。影展也特別規劃專題，除了閉幕片《Dear Stranger》，還將選映他早期與黑澤清導演合作的《人間合格》、與伊朗導演阿米爾納德瑞合作《電影魂CUT》、與濱口龍介執導的《在車上》，讓影迷一睹西島秀俊的銀幕魅力。完整片單將於後續公布。

得知《Dear Stranger》將在金馬影展閉幕，西島秀俊非常高興之餘，也表示和桂綸鎂的合作是一次難以忘懷的美好經驗，很榮幸成為本屆影展的焦點影人，十分期待11月在金馬影展和台灣觀眾見面。至於台灣的正式上映時間仍在規劃中，已讓人充滿期待。

