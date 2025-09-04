快訊

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，年底要達標恐有困難。聯合報系資料照

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出，台灣交通事故死亡數比911恐攻喪生數還多，呼籲訂前往台灣機票的旅客要三思；對此，觀光署坦言，年底要達千萬旅客有難度，900萬旅客目標更改口為「有機會」。

觀光署去年千萬旅客目標跳票，陳玉秀先前受訪時表示，今年依舊以千萬旅客目標邁進，但900萬沒有問題。但根據觀光署統計，今年上半年僅419.7萬人來台，若要達到千萬目標，下半年需吸引逾581萬旅客才能達標。

德媒「bne IntelliNews」指出，台灣人交通意識薄弱，交通事故死亡數比911恐攻喪生數還多，諷刺台灣行人出門都像是在玩一場生死遊戲，而闖紅燈、變化車道不打方向燈、汽機車不禮讓行人等行為，在任何民主國家中都是不被容忍的，呼籲旅客在訂前往台灣機票前要三思。

對此，觀光署副署長黃勢芳表示，這部分需要釐清，雖然千萬目標不會被單一因素影響，但德媒的報導仍可能對台灣形象有傷害，認為這是外媒片面的誤解，「泰國交通比台灣差多了」，台灣交通環境還是有逐漸改善中。

黃勢芳說，去年來台國際客約785萬人，若要成長到1000萬旅客，成長率應增加到20％多，但目前成長率僅10％，成長率較不足，影響原因包含水災、地震等，關稅問題雖沒有直接影響，但經濟條件較不明朗，導致旅客保守消費，坦言年底若要達到千萬國際客目標有難度，900萬則「有機會」。

