開會身心科湧入青少年求助潮 醫曝3大原因避免未來重複相同痛苦模式

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新世代族群示意圖。圖／AI生成

根據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率，從2021年疫情後快速攀升，其中以年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部銀光學苑主任袁瑋表示，青少年陷入情緒風暴生理、心理及環境3大原因影響，若未早期治療，將在未來職場、婚姻中重複著相同的痛苦模式。

衛福部統計，2022及2023年自殺死亡率攀升至16.2％以及16.7％，人數為3787及3898人，且自2024年國人十大死因，自殺在消失14年後再度回榜，成為第十位死因，且在15至24歲年輕族群死因中，始終佔據死亡原因前3名。

袁瑋表示，暑假過後，湧現一批青少年前來身心科就診，有些青少年暑假期間乏人管理，像脫韁野馬般失序，不只頂撞父母甚至以生命威脅，常在診間聽到愈來愈多的青少年走進身心科，有些是因為不想上學，有些是人際關係出了問題，還有些是情感上的困擾，這些青少年到底發生了什麼事？又該如何協助他們走過不卡關？

袁瑋說，青少年特別容易「情緒風暴」有生理、心理、環境三大原因，生理上荷爾蒙像海嘯一樣席捲而來，負責情緒的「邊緣系統」被強烈刺激著，但負責冷靜思考、控制情緒的「前額葉」卻還沒發育完成，就像是油門踩到底，煞車卻還沒裝好。

袁瑋表示，心理上忽冷忽熱的同儕關係、社群媒體無止盡的比較、身分認同焦慮及想獨立又想被保護的內心矛盾；還有環境家庭內或社會上的變化都會影響到青少年，這個時期開始有許多想法，卻未必能被聽見，這種受到影響卻無力改變的狀況容易引起困惑、無力、挫折等感受。但對於尋求專業協助，社會普遍仍有汙名化的擔憂。

研究顯示，青春期的心理問題如果沒有妥善處理，會像影子一樣跟著孩子一輩子。太多成年患者因為青少年時期創傷沒有被好好照顧，在職場、婚姻中重複著相同的痛苦模式。相反的在青少年時期就學會面對情緒、尋求協助的孩子，往往展現出驚人的韌性。他們知道遇到困難時該找誰求助，也更懂得照顧自己的心理健康。

對此，公部門提供諮詢專線、衛福部24小時「1925依舊愛我」安心專線，15至45歲每人3次免費心理諮商、還有全民心理教育與推廣身心健康，及注意媒體對形塑世界和自我觀念、同儕認同的青少年。

袁瑋表示，年輕人也能善用podcast、網路資源或書籍，會是找尋信任的前輩聊聊，也需學會和家人溝通。也建議年輕人規律生活並找到支持減少孤感，並建立自己的成就感。

至於家長也要理解接納孩子、培養關係、尊重與支持孩子想法，且不要害怕專業協助。袁瑋說，研究顯示，只要他們能感受到「自在與人相處」、「知道別人對自己的期望」、「對生活有掌控感」，性格就會往正向發展，情緒更平穩、做事更認真負責。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

情緒 死亡率

