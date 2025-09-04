出門就是生死遊戲？德媒指台灣交通死亡數「比911恐攻還多」 交通部回應

行人地獄是台灣交通難以撕下的醜陋標籤，但有德國媒體「bne IntelliNews」直言，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，「台灣交通事故死傷數比美國911恐攻喪生的人數還多」。對此，交通部表示，確實還有改善空間，改善速度可以再快一點、力道再大一點。

根據德媒「bne IntelliNews」報導，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成3000多人死亡，比美國的人數還多，而2024年更是1年內發生近40萬起交通事故；過去CNN曾形容台灣是「行人地獄」，不僅引發國內外關注，也讓台灣政府一度感到尷尬，但交通亂象依舊。

德媒指出，台灣交通事故問題沒有緩解的跡象，主要原因包含城市規畫，在寬度超過12公尺的道路中，近半數沒有規畫人行道，僅用綠色油漆畫出步行區；即便有專用步行區，也會被違規停放的機車、攤販或臨停的汽車占據、堵塞，而警方對於這類的違規行徑視若無睹。

該媒體表示，在台灣道路上常見闖紅燈、突然變化車道不打方向燈、汽機車不禮讓行走在斑馬線上的行人，「台灣行人每次出門都像是在玩一場生死遊戲」。

德媒指出，政府推出相關新規及科技執法後雖略有改善，但執法力度仍不夠，尤其違規罰鍰金額之低，根本就是笑話。

根據交通部統計，台灣2022年交通死亡人數共達3064人，2023年3023人，2024年2950人。

路政及道安司長吳東凌表示，從數據來看確實還有改善的空間，改變不是件容易的事情，但這幾年已看得到改變，政府的努力民眾感受得到，酒駕、高齡、汽機車等事故都往好的方向走，死傷人數都有下降，但確實改變速度可以再快一點、改變力道及幅度可以再大一點；至於警察執法鬆散部分，吳東凌說，與警政署都有密切溝通。

