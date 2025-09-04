出門就是生死遊戲？德媒指台灣交通死亡數「比911恐攻還多」 交通部回應
行人地獄是台灣交通難以撕下的醜陋標籤，但有德國媒體「bne IntelliNews」直言，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，「台灣交通事故死傷數比美國911恐攻喪生的人數還多」。對此，交通部表示，確實還有改善空間，改善速度可以再快一點、力道再大一點。
根據德媒「bne IntelliNews」報導，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成3000多人死亡，比美國的人數還多，而2024年更是1年內發生近40萬起交通事故；過去CNN曾形容台灣是「行人地獄」，不僅引發國內外關注，也讓台灣政府一度感到尷尬，但交通亂象依舊。
德媒指出，台灣交通事故問題沒有緩解的跡象，主要原因包含城市規畫，在寬度超過12公尺的道路中，近半數沒有規畫人行道，僅用綠色油漆畫出步行區；即便有專用步行區，也會被違規停放的機車、攤販或臨停的汽車占據、堵塞，而警方對於這類的違規行徑視若無睹。
該媒體表示，在台灣道路上常見闖紅燈、突然變化車道不打方向燈、汽機車不禮讓行走在斑馬線上的行人，「台灣行人每次出門都像是在玩一場生死遊戲」。
德媒指出，政府推出相關新規及科技執法後雖略有改善，但執法力度仍不夠，尤其違規罰鍰金額之低，根本就是笑話。
根據交通部統計，台灣2022年交通死亡人數共達3064人，2023年3023人，2024年2950人。
路政及道安司長吳東凌表示，從數據來看確實還有改善的空間，改變不是件容易的事情，但這幾年已看得到改變，政府的努力民眾感受得到，酒駕、高齡、汽機車等事故都往好的方向走，死傷人數都有下降，但確實改變速度可以再快一點、改變力道及幅度可以再大一點；至於警察執法鬆散部分，吳東凌說，與警政署都有密切溝通。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言