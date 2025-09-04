快訊

出門就是生死遊戲？德媒指台灣交通死亡數「比911恐攻還多」 交通部回應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
德國媒體「bne IntelliNews」直言，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，「台灣交通事故死傷數比美國911恐攻喪生的人數還多」。聯合報系資料照

行人地獄是台灣交通難以撕下的醜陋標籤，但有德國媒體「bne IntelliNews」直言，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，「台灣交通事故死傷數比美國911恐攻喪生的人數還多」。對此，交通部表示，確實還有改善空間，改善速度可以再快一點、力道再大一點。

根據德媒「bne IntelliNews」報導，2022年全台交通事故高達37萬5000多件，造成3000多人死亡，比美國的人數還多，而2024年更是1年內發生近40萬起交通事故；過去CNN曾形容台灣是「行人地獄」，不僅引發國內外關注，也讓台灣政府一度感到尷尬，但交通亂象依舊。

德媒指出，台灣交通事故問題沒有緩解的跡象，主要原因包含城市規畫，在寬度超過12公尺的道路中，近半數沒有規畫人行道，僅用綠色油漆畫出步行區；即便有專用步行區，也會被違規停放的機車、攤販或臨停的汽車占據、堵塞，而警方對於這類的違規行徑視若無睹。

該媒體表示，在台灣道路上常見闖紅燈、突然變化車道不打方向燈、汽機車不禮讓行走在斑馬線上的行人，「台灣行人每次出門都像是在玩一場生死遊戲」。

德媒指出，政府推出相關新規及科技執法後雖略有改善，但執法力度仍不夠，尤其違規罰鍰金額之低，根本就是笑話。

根據交通部統計，台灣2022年交通死亡人數共達3064人，2023年3023人，2024年2950人。

路政及道安司長吳東凌表示，從數據來看確實還有改善的空間，改變不是件容易的事情，但這幾年已看得到改變，政府的努力民眾感受得到，酒駕、高齡、汽機車等事故都往好的方向走，死傷人數都有下降，但確實改變速度可以再快一點、改變力道及幅度可以再大一點；至於警察執法鬆散部分，吳東凌說，與警政署都有密切溝通。

美國 交通事故 行人地獄

相關新聞

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

女高中生減肥狂嗑大蒜食物反月胖3公斤 醫搖頭：吃法錯了！

大蒜是增添料理風味的好食材，同時也含有關鍵營養成分，減重醫師周建安指出，大蒜中的「大蒜素」具抗癌效果，還能啟動棕色脂肪，有助代謝與減重。不過，吃錯方式可能適得其反，周建安表示，他曾收治一名女高中生，誤信網路偏方狂嗑大蒜麵包，反因攝取過多澱粉與油鹽，一個月胖了3公斤。

開會身心科湧入青少年求助潮 醫曝3大原因避免未來重複相同痛苦模式

根據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率，從2021年疫情後快速攀升，其中以年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部...

