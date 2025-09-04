早上起床嘴巴一層「白膜」 醫曝四大成因：刷牙太猛或太久
不少人在早上起床、尚未刷牙前，會發現嘴唇或口腔內側覆蓋著一層白白的薄膜，甚至可用手指輕輕扯下。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，這通常是口腔黏膜自然代謝所產生的上皮細胞混合物，不過若異常增多，或伴隨疼痛、水泡等症狀，可能就是健康警訊。
黃軒今（4）日在臉書發文指出，這層薄膜其實是脫落的口腔黏膜上皮細胞，由於口腔每天都會進行細胞更新，量少時不易察覺，但經過整晚沉積後，與唾液、細菌交織，早晨容易形成如絲狀白膜，就像口腔版的「掉髮現象」。
他指出，若這層白膜近來變得特別明顯，可能與下列原因有關：
飲食過燙或過辣：刺激黏膜導致細胞大量脫落。
口腔乾燥：如夜間張口呼吸，使黏膜變脆易剝落。
刷牙力道過大：機械性磨損造成表皮脫離。
牙膏過敏：部分人對月桂基硫酸鈉、苯扎氯銨、香料等成分過敏，引發接觸性反應。
黃軒建議，若發現白膜增多，可先觀察數日，期間避免辛辣與高溫食物、菸酒刺激，並更換成較溫和的牙膏與漱口水，同時保持口腔濕潤，例如多喝水、避免張口睡覺等。
然而，若情況持續超過一周，或合併黏膜大片脫落、疼痛與灼熱感、小水泡或扯下後出血、全身不適等症狀，應及早就醫評估，懷疑可能是真菌感染（如口腔念珠菌病）。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言