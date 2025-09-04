快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

早上起床嘴巴一層「白膜」 醫曝四大成因：刷牙太猛或太久

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人在早上起床、尚未刷牙前，會發現嘴唇或口腔內側覆蓋著一層白白的薄膜，甚至可用手指輕輕扯下。示意圖／AI生成
不少人在早上起床、尚未刷牙前，會發現嘴唇或口腔內側覆蓋著一層白白的薄膜，甚至可用手指輕輕扯下。示意圖／AI生成

不少人在早上起床、尚未刷牙前，會發現嘴唇或口腔內側覆蓋著一層白白的薄膜，甚至可用手指輕輕扯下。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，這通常是口腔黏膜自然代謝所產生的上皮細胞混合物，不過若異常增多，或伴隨疼痛、水泡等症狀，可能就是健康警訊。

黃軒今（4）日在臉書發文指出，這層薄膜其實是脫落的口腔黏膜上皮細胞，由於口腔每天都會進行細胞更新，量少時不易察覺，但經過整晚沉積後，與唾液、細菌交織，早晨容易形成如絲狀白膜，就像口腔版的「掉髮現象」。

他指出，若這層白膜近來變得特別明顯，可能與下列原因有關：

飲食過燙或過辣：刺激黏膜導致細胞大量脫落。

口腔乾燥：如夜間張口呼吸，使黏膜變脆易剝落。

刷牙力道過大：機械性磨損造成表皮脫離。

牙膏過敏：部分人對月桂基硫酸鈉、苯扎氯銨、香料等成分過敏，引發接觸性反應。

黃軒建議，若發現白膜增多，可先觀察數日，期間避免辛辣與高溫食物、菸酒刺激，並更換成較溫和的牙膏與漱口水，同時保持口腔濕潤，例如多喝水、避免張口睡覺等。

然而，若情況持續超過一周，或合併黏膜大片脫落、疼痛與灼熱感、小水泡或扯下後出血、全身不適等症狀，應及早就醫評估，懷疑可能是真菌感染（如口腔念珠菌病）。

高溫 掉髮

延伸閱讀

好市多比目魚驚見「捲捲條狀物」 內行見怪不怪：你已經吃下很多

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

未開封整袋都是蟲！好市多關山米爬滿黑點 網揭原因：不是米的問題

暖心一幕！女孩邊吃邊哭獲陌生人擁抱「還好嗎？」 網感動直呼人間有愛

相關新聞

食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰

衛福部食藥署今天公布114年酸化罐頭食品製造業稽查專案，新北市鼎珍食品工業股份有限公司樹林生產的即食粉圓，添加物不合格，...

又要有颱風了？吳聖宇：周末南海東部可能生成熱低或颱風

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，琵琶颱風今天到明天對日本影響最大，預估帶來不小雨勢，今...

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

無糖豆漿＋雞肉飯糰當早餐 營養師實測驚：血糖直接暴衝到200

不少外食族想要吃得健康，會選擇超商的組合餐，例如「無糖豆漿＋雞肉飯糰」，但營養師呂美寶實測後發現，這個組合竟讓她的血糖從88mg/dL飆升到206mg/dL，足足升高了1.34倍。她指出，飯糰中的高密度精緻澱粉才是「真兇」，也提醒民眾，選對食物組合比單看熱量或糖分更重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。