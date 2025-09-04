早上起床嘴巴一層「白膜」 醫曝四大成因：刷牙太猛或太久

不少人在早上起床、尚未刷牙前，會發現嘴唇或口腔內側覆蓋著一層白白的薄膜，甚至可用手指輕輕扯下。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，這通常是口腔黏膜自然代謝所產生的上皮細胞混合物，不過若異常增多，或伴隨疼痛、水泡等症狀，可能就是健康警訊。

黃軒今（4）日在臉書發文指出，這層薄膜其實是脫落的口腔黏膜上皮細胞，由於口腔每天都會進行細胞更新，量少時不易察覺，但經過整晚沉積後，與唾液、細菌交織，早晨容易形成如絲狀白膜，就像口腔版的「掉髮現象」。

他指出，若這層白膜近來變得特別明顯，可能與下列原因有關：

飲食過燙或過辣：刺激黏膜導致細胞大量脫落。 口腔乾燥：如夜間張口呼吸，使黏膜變脆易剝落。 刷牙力道過大：機械性磨損造成表皮脫離。 牙膏過敏：部分人對月桂基硫酸鈉、苯扎氯銨、香料等成分過敏，引發接觸性反應。

黃軒建議，若發現白膜增多，可先觀察數日，期間避免辛辣與高溫食物、菸酒刺激，並更換成較溫和的牙膏與漱口水，同時保持口腔濕潤，例如多喝水、避免張口睡覺等。

然而，若情況持續超過一周，或合併黏膜大片脫落、疼痛與灼熱感、小水泡或扯下後出血、全身不適等症狀，應及早就醫評估，懷疑可能是真菌感染（如口腔念珠菌病）。

