女高中生減肥狂嗑大蒜食物反月胖3公斤 醫搖頭：吃法錯了！

聯合新聞網／ 綜合報導
大蒜是增添料理風味的好食材，同時也有助減重。示意圖／ingimage
大蒜是增添料理風味的好食材，同時也有助減重。示意圖／ingimage

大蒜是增添料理風味的好食材，同時也含有關鍵營養成分，減重醫師周建安指出，大蒜中的「大蒜素」具抗癌效果，還能啟動棕色脂肪，有助代謝與減重。不過，吃錯方式可能適得其反，周建安表示，他曾收治一名女高中生，誤信網路偏方狂嗑大蒜麵包，反因攝取過多澱粉與油鹽，一個月胖了3公斤。

周建安在節目《健康好生活》中指出，研究顯示大蒜素除了防癌，也能活化棕色脂肪、提升代謝、縮小腰圍，對於控制膽固醇與血糖也有助益，不過想吃出最大效果，方式得正確，單靠加工製品如大蒜麵包，效果恐大打折扣，甚至因熱量超標反增體重。

他建議，每日可食用2至8瓣生大蒜，並把握以下五個訣竅，幫助提升大蒜素攝取量：

拍碎大蒜再吃

拍碎或切碎能釋放更多大蒜素，是食用前不可少的一步。

靜置10分鐘

拍碎後靜置10分鐘，有助大蒜素轉化完全，更利吸收。

避免水煮

雖然水煮可去辛辣、增甜味，但會破壞大蒜素，建議少用。

起鍋前再加蒜蓉

若不習慣生吃，可將碎蒜在料理起鍋前加入，減少高溫破壞。

發芽大蒜別丟

發芽大蒜抗氧化力反而更強，有助心血管健康與延緩老化。

脂肪 減重 蒜頭 膽固醇

