影／大千「精準麻醉」破百例 鍾東錦感謝院方提升醫療讓鄉親就近就醫

苗栗市大千綜合醫院於今年1月推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有。院方上午辦ERAS成果發表會，強調精準麻醉可讓傳統麻醉手術後產生的暈眩、嘔吐等情況大幅改善，減少住院日數並加速復原。

大千教學副院長及麻醉科醫師賴賢勇表示，精準麻醉技術的核心在於「精準」2字，醫療團隊會依每名病患的個別情況，包括年齡、體重、病史等因素，量身訂製最適合的麻醉方案。手術過程中，先進的監測設備全程追蹤病人的生理狀況，麻醉團隊可即時調整藥物劑量，確保手術安全。另外，精準麻醉術後的止痛方案，可讓病人在清醒狀態下，沒有劇烈疼痛的困擾。

大千院長徐千剛表示，院方半年來的統計數據顯示，傳統麻醉手術後，病人惡心、嘔吐的發生率為17%，透過ERAS手術方式，已明顯下降至5%，達到醫學中心的水準，充分展現ERAS提升病人術後舒適度的效果。

大千上午辦「精準麻醉新世代、 一日下床不是夢」ERAS精準麻醉成果破百例成果發表會，邀健保署北區業務組專委蔡秀幸、縣長鍾東錦、縣衛生局副局長莊素玲、苗栗市長余文忠及各里里長一同見證精準麻醉推動的成果。蔡秀幸表示，桃竹苗目前共有14家醫院參與ERAS計畫，希望大千在苗栗能成領頭羊，推廣新技術造福病患。

鍾東錦表示，如果沒有麻醉手術，外科醫生根本動不了刀，因為沒有病患能忍受劇痛，也凸顯麻醉技術在醫療上扮演重要角色，與都會區相比，苗栗目前醫療資源仍不足，感謝大千持續提升醫療品質，讓鄉親不必遠赴外地就醫，有關提升縣內醫療的需求，縣府一定全力配合並努力爭取。

大千醫療副院長、婦產科醫師林敬旺表示，透過ERAS，他觀察到病人在術後恢復方面有顯著改善，現今有許多病症都透過微創手術，但微創 手術必須在病患體內灌氣，手術完成時雖會讓病人排氣，但體內仍會有氣體留存，造成病患不適，直到排氣後才能改善。

57歲詹姓婦人到場分享說，她因子宮內膜癌接受微創手術治療，第一次面對開刀，心情緊張又擔心，她在醫護人員說明後，選擇精準麻醉，沒想到術後沒有頭暈想吐的感覺，人也很清醒，很快就排氣並下床走路。

另外,骨科醫師容志雄也分享,ERAS對於接受人工膝關節置換手術或是人工髖關節置換手術的病人來說,在術後止痛及復健訓練速度上加快許多,不僅縮短住院天數,也讓病人能更早回到正常生活。

