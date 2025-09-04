快訊

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

政院通過育嬰留職停薪彈性化！家長：最大的困難其實都沒解決

影／大千「精準麻醉」破百例 鍾東錦感謝院方提升醫療讓鄉親就近就醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影

苗栗市大千綜合醫院於今年1月推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有。院方上午辦ERAS成果發表會，強調精準麻醉可讓傳統麻醉手術後產生的暈眩、嘔吐等情況大幅改善，減少住院日數並加速復原。

大千教學副院長及麻醉科醫師賴賢勇表示，精準麻醉技術的核心在於「精準」2字，醫療團隊會依每名病患的個別情況，包括年齡、體重、病史等因素，量身訂製最適合的麻醉方案。手術過程中，先進的監測設備全程追蹤病人的生理狀況，麻醉團隊可即時調整藥物劑量，確保手術安全。另外，精準麻醉術後的止痛方案，可讓病人在清醒狀態下，沒有劇烈疼痛的困擾。

大千院長徐千剛表示，院方半年來的統計數據顯示，傳統麻醉手術後，病人惡心、嘔吐的發生率為17%，透過ERAS手術方式，已明顯下降至5%，達到醫學中心的水準，充分展現ERAS提升病人術後舒適度的效果。

大千上午辦「精準麻醉新世代、 一日下床不是夢」ERAS精準麻醉成果破百例成果發表會，邀健保署北區業務組專委蔡秀幸、縣長鍾東錦、縣衛生局副局長莊素玲、苗栗市長余文忠及各里里長一同見證精準麻醉推動的成果。蔡秀幸表示，桃竹苗目前共有14家醫院參與ERAS計畫，希望大千在苗栗能成領頭羊，推廣新技術造福病患。

鍾東錦表示，如果沒有麻醉手術，外科醫生根本動不了刀，因為沒有病患能忍受劇痛，也凸顯麻醉技術在醫療上扮演重要角色，與都會區相比，苗栗目前醫療資源仍不足，感謝大千持續提升醫療品質，讓鄉親不必遠赴外地就醫，有關提升縣內醫療的需求，縣府一定全力配合並努力爭取。

大千醫療副院長、婦產科醫師林敬旺表示，透過ERAS，他觀察到病人在術後恢復方面有顯著改善，現今有許多病症都透過微創手術，但微創 手術必須在病患體內灌氣，手術完成時雖會讓病人排氣，但體內仍會有氣體留存，造成病患不適，直到排氣後才能改善。

57歲詹姓婦人到場分享說，她因子宮內膜癌接受微創手術治療，第一次面對開刀，心情緊張又擔心，她在醫護人員說明後，選擇精準麻醉，沒想到術後沒有頭暈想吐的感覺，人也很清醒，很快就排氣並下床走路。

另外，骨科醫師容志雄也分享，ERAS對於接受人工膝關節置換手術或是人工髖關節置換手術的病人來說，在術後止痛及復健訓練速度上加快許多，不僅縮短住院天數，也讓病人能更早回到正常生活。

苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院今年1月起推動「精準麻醉ERAS」快速康復手術計畫，至7月已成功完成逾百例手術，包括骨科、神經外科、婦產科、一般外科、泌尿科等手術領域都有，院方上午辦成果發表會。記者胡蓬生／攝影

醫師 病患 微創手術

延伸閱讀

新光人壽攜手苗栗縣 捐贈微型保險守護弱勢 無償協助農友安心拓銷

影／鍾東錦視察銅鑼國小午餐 評分「比及格多一點點」

【重磅快評】陳其邁叫天天不應 只怪昔日喊話喊錯人？

鍾東錦：苗栗115年統籌分配款打平 應公式制度化

相關新聞

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

開會身心科湧入青少年求助潮 醫曝3大原因避免未來重複相同痛苦模式

根據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率，從2021年疫情後快速攀升，其中以年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部...

出門就是生死遊戲？德媒指台灣交通死亡數「比911恐攻還多」 交通部回應

行人地獄是台灣交通難以撕下的醜陋標籤，但有德國媒體「bne IntelliNews」直言，2022年全台交通事故高達37...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。