快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫院公告輕症病人需持轉診單加號 林靜儀發聲：支持輕症應經轉診

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北即時報導
衛福部次長林靜儀。圖／聯合報系資料照片
衛福部次長林靜儀。圖／聯合報系資料照片

國內分級醫療倡議多年，未有明顯效果，本報昨天獨家報導，台大醫院公告要求，若門診額滿，「輕症病人需持轉診單加號」，引發醫界討論。衛福部次長林靜儀今主動在臉書回應，「支持醫學中心要求輕症應經轉診」，並受訪表示，台大醫院處理方式已很保守，正常來說，民眾自行至台大醫院掛號情況，本就不合理，院方處理方式已很有限度。

病友拍到台大醫院近期在西址外科部病房，公告「配合健保署門診輕症減量政策，門診掛號額滿時，輕症病友請持『醫療院所轉診單』加號。」院方澄清非強制要求，僅是宣導，為避免造成誤會，會要求院內相關單位酌修文字。林靜儀說，站在衛福部立場，在提醒民眾落實分級醫療之餘，也支持台大醫院或其他醫學中心，採取應有措施，將醫療資源保留給「急、重、難、罕」病人。

不過，有醫師認為，民眾難自行分辨輕、重症，才會導致病人都往大醫院跑。林靜儀指出，因應分級醫療政策，輕重症本就應該分流處理，輕重症判斷可由家庭醫師執行，衛福部已推動「大家醫制度」，民眾在基層診所就診時，若醫師認定有上轉必要，可依分級醫療原則轉診，但「不會第一次就轉到台大」，會先轉診至中間層級的地區醫院、區域醫院就醫，如有必要才會再上轉。

林靜儀說，若按照分級醫療原則，台大醫院「應全數只接受轉診病患」，不會有病人自己到台大醫院掛號情況，盼民眾理解醫療資源有限，第一線醫療人員已很辛苦，逐步落實分級醫療，政府一直推動各項分級醫療措施，並透過不同管道鼓勵宣導，但民眾自由就醫習慣已經養成，「連醫師都知道強制分級無法立刻達成。」

衛福部次長林靜儀今於臉書表態寫下「支持醫學中心主動要求『輕症應經轉診』」。圖／翻攝自林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀今於臉書表態寫下「支持醫學中心主動要求『輕症應經轉診』」。圖／翻攝自林靜儀臉書

醫師 台大醫院 分級醫療

延伸閱讀

【重磅快評】吃得開心就開放福食 衛福部失言會傳染？

食藥署長一句「在日本吃得很開心」惹議 林靜儀自嘲：我失言更多吧

媽媽餵爭議 林靜儀：沒必要用錯誤資訊恐嚇媽媽們

參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

相關新聞

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

女高中生減肥狂嗑大蒜食物反月胖3公斤 醫搖頭：吃法錯了！

大蒜是增添料理風味的好食材，同時也含有關鍵營養成分，減重醫師周建安指出，大蒜中的「大蒜素」具抗癌效果，還能啟動棕色脂肪，有助代謝與減重。不過，吃錯方式可能適得其反，周建安表示，他曾收治一名女高中生，誤信網路偏方狂嗑大蒜麵包，反因攝取過多澱粉與油鹽，一個月胖了3公斤。

開會身心科湧入青少年求助潮 醫曝3大原因避免未來重複相同痛苦模式

根據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率，從2021年疫情後快速攀升，其中以年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。