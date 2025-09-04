台大醫院公告輕症病人需持轉診單加號 林靜儀發聲：支持輕症應經轉診
國內分級醫療倡議多年，未有明顯效果，本報昨天獨家報導，台大醫院公告要求，若門診額滿，「輕症病人需持轉診單加號」，引發醫界討論。衛福部次長林靜儀今主動在臉書回應，「支持醫學中心要求輕症應經轉診」，並受訪表示，台大醫院處理方式已很保守，正常來說，民眾自行至台大醫院掛號情況，本就不合理，院方處理方式已很有限度。
病友拍到台大醫院近期在西址外科部病房，公告「配合健保署門診輕症減量政策，門診掛號額滿時，輕症病友請持『醫療院所轉診單』加號。」院方澄清非強制要求，僅是宣導，為避免造成誤會，會要求院內相關單位酌修文字。林靜儀說，站在衛福部立場，在提醒民眾落實分級醫療之餘，也支持台大醫院或其他醫學中心，採取應有措施，將醫療資源保留給「急、重、難、罕」病人。
不過，有醫師認為，民眾難自行分辨輕、重症，才會導致病人都往大醫院跑。林靜儀指出，因應分級醫療政策，輕重症本就應該分流處理，輕重症判斷可由家庭醫師執行，衛福部已推動「大家醫制度」，民眾在基層診所就診時，若醫師認定有上轉必要，可依分級醫療原則轉診，但「不會第一次就轉到台大」，會先轉診至中間層級的地區醫院、區域醫院就醫，如有必要才會再上轉。
林靜儀說，若按照分級醫療原則，台大醫院「應全數只接受轉診病患」，不會有病人自己到台大醫院掛號情況，盼民眾理解醫療資源有限，第一線醫療人員已很辛苦，逐步落實分級醫療，政府一直推動各項分級醫療措施，並透過不同管道鼓勵宣導，但民眾自由就醫習慣已經養成，「連醫師都知道強制分級無法立刻達成。」
