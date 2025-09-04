10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

2025年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣舉行，雲林縣政府表示，為配合賽事舉辦，全縣國中小將於10月18日至24日停課共計7天，第一學期提前至8月25日開學，以補足課程天數。

這項政策已於近日的雲林縣國中小校長會議中通過。由於屆時將有大量賽事、選手進駐與相關交通管制，縣府認為停課有助於學生安全與活動順利進行。不過，因停課時間橫跨週末與光復節，實際學生放假將達4個上課日。

有家長統計後發現，今年10月除了中秋連假（10/4～10/6）、國慶連假（10/10～10/12）、光復節連假（10/24～10/26），雲林縣學生還多出一段「全運特休」10/18～10/24，讓十月的假期密度堪比寒暑假。

對此不少網友打趣：「別忘了9月底還有教師節，媽媽根本崩潰」、「雲林+1，感覺可以不用上課了」、「天啊」、「媽媽覺得不開心，看到連假就不開心」、「看到那麼多連假資訊，只想到，天啊，又要塞車了」，但也有人表示「雲林暑假也提早一個禮拜開學了啊」、「雲林人好幸福」。

2025年假期一覽表 月份 假期名稱 日期 天數 9月 教師節連假 9/27、9/28、9/29 3天 10月 中秋節連假 10/4、10/5、10/6 3天 國慶日連假 10/10、10/11、10/12 3天 光復節連假 10/24、10/25、10/26 3天

商品推薦