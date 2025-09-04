快訊

菲律賓旅台人數東南亞之冠 高雄國際觀光隊40人海外出擊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市觀光局長高閔琳（左一）組團前往菲律賓行銷高雄觀光特色。圖／高市觀光局提供
高雄市觀光局長高閔琳（左一）組團前往菲律賓行銷高雄觀光特色。圖／高市觀光局提供

菲律賓旅台人數突破46萬人次，東南亞國家中第一名。高市府看好菲律賓觀光潛力，觀光局長高閔琳率40名觀光隊成員前進菲律賓首都馬尼拉，明天將參加「2025高雄菲律賓馬尼拉觀光推介會」，讓更多菲律賓人看見高雄之美。

觀光局指出，此行邀集高雄在地觀光公協會、旅宿、旅行、餐飲、遊憩體驗及伴手禮等業者組團出發，農業局也同行推廣農業特色遊程及物產。高雄國際觀光隊拜訪駐菲律賓台北經濟文化辦事處、菲律賓觀光部、菲律賓旅行社協會（PTAA）、菲律賓台商總會、觀光署駐馬尼拉分處及當地航空業者等重要單位。

觀光局長高閔琳表示，菲律賓赴台旅遊人次成長快速，2023年35 萬人次，2024 年46 萬人，成長幅度達三成，而菲律賓人口約有一億多人，菲國市場相當有潛力、值得開發。

菲律賓旅行社協會（PTAA）主席Mariegel Tankiang Manotok指出，菲律賓人對台灣有高度興趣，從去年開始赴台旅遊人數急速成長，顯見台灣有其魅力，希望透過推廣活動，獲得更多高雄最新及亮點資訊，鼓勵各公司多送旅客到高雄觀光旅遊。

Rakso Travel營業部總監Vina說，郵輪觀光在菲國也逐步成長，可與高雄合力規畫「FLY CRUISE」產品，串接兩地觀光資源。

高閔琳表示，高雄距離菲律賓約1.5小時航程，直航優勢下，高雄可成為菲國旅客周末旅行與渡假的首選之地。

高雄在地觀光旅宿及伴手禮業者近40人組團前往菲律賓行銷高雄觀光特色。圖／高市觀光局提供
高雄在地觀光旅宿及伴手禮業者近40人組團前往菲律賓行銷高雄觀光特色。圖／高市觀光局提供
高雄在地觀光旅宿及伴手禮業者近40人組團前往菲律賓行銷高雄觀光特色，陣容龐大。圖／高市觀光局提供
高雄在地觀光旅宿及伴手禮業者近40人組團前往菲律賓行銷高雄觀光特色，陣容龐大。圖／高市觀光局提供

相關新聞

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

女高中生減肥狂嗑大蒜食物反月胖3公斤 醫搖頭：吃法錯了！

大蒜是增添料理風味的好食材，同時也含有關鍵營養成分，減重醫師周建安指出，大蒜中的「大蒜素」具抗癌效果，還能啟動棕色脂肪，有助代謝與減重。不過，吃錯方式可能適得其反，周建安表示，他曾收治一名女高中生，誤信網路偏方狂嗑大蒜麵包，反因攝取過多澱粉與油鹽，一個月胖了3公斤。

開會身心科湧入青少年求助潮 醫曝3大原因避免未來重複相同痛苦模式

根據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率，從2021年疫情後快速攀升，其中以年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部...

