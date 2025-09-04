菲律賓旅台人數東南亞之冠 高雄國際觀光隊40人海外出擊
菲律賓旅台人數突破46萬人次，東南亞國家中第一名。高市府看好菲律賓觀光潛力，觀光局長高閔琳率40名觀光隊成員前進菲律賓首都馬尼拉，明天將參加「2025高雄菲律賓馬尼拉觀光推介會」，讓更多菲律賓人看見高雄之美。
觀光局指出，此行邀集高雄在地觀光公協會、旅宿、旅行、餐飲、遊憩體驗及伴手禮等業者組團出發，農業局也同行推廣農業特色遊程及物產。高雄國際觀光隊拜訪駐菲律賓台北經濟文化辦事處、菲律賓觀光部、菲律賓旅行社協會（PTAA）、菲律賓台商總會、觀光署駐馬尼拉分處及當地航空業者等重要單位。
觀光局長高閔琳表示，菲律賓赴台旅遊人次成長快速，2023年35 萬人次，2024 年46 萬人，成長幅度達三成，而菲律賓人口約有一億多人，菲國市場相當有潛力、值得開發。
菲律賓旅行社協會（PTAA）主席Mariegel Tankiang Manotok指出，菲律賓人對台灣有高度興趣，從去年開始赴台旅遊人數急速成長，顯見台灣有其魅力，希望透過推廣活動，獲得更多高雄最新及亮點資訊，鼓勵各公司多送旅客到高雄觀光旅遊。
Rakso Travel營業部總監Vina說，郵輪觀光在菲國也逐步成長，可與高雄合力規畫「FLY CRUISE」產品，串接兩地觀光資源。
高閔琳表示，高雄距離菲律賓約1.5小時航程，直航優勢下，高雄可成為菲國旅客周末旅行與渡假的首選之地。
