吳怡霈戒蛋、奶、咖啡擺脫爆血症狀 中醫師指改善關鍵在這原因

藝人吳怡霈昨在臉書PO文，指出自己長年飽受子宮肌腺症所苦，去年9月聽從醫師建議開刀後，卻面臨更嚴峻的健康問題，最後求診中醫，中醫師建議應先調理身體，要求先戒掉「蛋、奶、咖啡因」，結果睡眠品質變好，皮膚也更加穩定。開業中醫師吳明珠說，中醫師主要調理她的脾胃經，但每個人體質不同，仍需對症下藥。

吳明珠表示，無論子宮內膜異位症、子宮肌腺症等，都是常見婦科疾病，子宮由平滑肌構成，中醫角度由「脾胃經」掌管，脾胃經主濕，意指脾胃經運作愈好，愈可以排除體內濕氣，脾胃經不好，身體濕氣愈重，身體容易疲倦、精神不佳、排便黏膩、消化不佳、容易脹氣等，同步也會影響其餘器官的運作，特別是子宮，受脾胃經的影響最為顯著。

吳明珠說，吳怡霈指出需要戒除的飲食，包含蛋、奶、咖啡因，都是可能影響消化系統，體內濕氣較重者，腸胃消化就會比較弱，如果又遇上愛喝牛奶，就會讓腸胃更加不適，陷入惡性循環；至於少吃蛋，則是因人而異，部分民眾吃蛋會消化不良，吳怡霈可能就是被中醫師發現屬於這一族群的患者，但不是每人狀況不同，蛋仍是人類攝取蛋白質重要來源之一，建議就醫了解自身體質，別一昧跟風戒斷吃蛋。

咖啡也容易影響胃經，無論咖啡或是濃茶，都影響腸胃道營養吸收的能力，也會讓脾經加速蠕動，當平滑肌蠕動加快，也容易讓人感到不適，月經來潮時，如果子宮收縮過於劇烈，就會感到疼痛。

吳明珠強調，中醫調理非常個人化，雖然吳怡霈透過中醫調理，最後成功擺脫症狀，但不是每個人都適合用同一種方法，有些人腸胃道不佳，反映出的症狀是便祕，並非是拉肚子，中醫調理方向就會不同。不過，無論是哪一種方式，女性想改善經期不舒服的問題，中醫的角度上，仍建議減少吃生冷的食物，降低氣滯血瘀的情況。

