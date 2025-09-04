快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

吳怡霈戒蛋、奶、咖啡擺脫爆血症狀 中醫師指改善關鍵在這原因

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
藝人吳怡霈昨在臉書PO文，指出自己長年飽受子宮肌腺症所苦，去年9月聽從醫師建議開刀後，卻面臨更嚴峻的健康問題，最後求診中醫，中醫師建議應先調理身體，要求先戒掉「蛋、奶、咖啡因」。圖／摘自臉書
藝人吳怡霈昨在臉書PO文，指出自己長年飽受子宮肌腺症所苦，去年9月聽從醫師建議開刀後，卻面臨更嚴峻的健康問題，最後求診中醫，中醫師建議應先調理身體，要求先戒掉「蛋、奶、咖啡因」。圖／摘自臉書

藝人吳怡霈昨在臉書PO文，指出自己長年飽受子宮肌腺症所苦，去年9月聽從醫師建議開刀後，卻面臨更嚴峻的健康問題，最後求診中醫，中醫師建議應先調理身體，要求先戒掉「蛋、奶、咖啡因」，結果睡眠品質變好，皮膚也更加穩定。開業中醫師吳明珠說，中醫師主要調理她的脾胃經，但每個人體質不同，仍需對症下藥。

吳明珠表示，無論子宮內膜異位症、子宮肌腺症等，都是常見婦科疾病，子宮由平滑肌構成，中醫角度由「脾胃經」掌管，脾胃經主濕，意指脾胃經運作愈好，愈可以排除體內濕氣，脾胃經不好，身體濕氣愈重，身體容易疲倦、精神不佳、排便黏膩、消化不佳、容易脹氣等，同步也會影響其餘器官的運作，特別是子宮，受脾胃經的影響最為顯著。

吳明珠說，吳怡霈指出需要戒除的飲食，包含蛋、奶、咖啡因，都是可能影響消化系統，體內濕氣較重者，腸胃消化就會比較弱，如果又遇上愛喝牛奶，就會讓腸胃更加不適，陷入惡性循環；至於少吃蛋，則是因人而異，部分民眾吃蛋會消化不良，吳怡霈可能就是被中醫師發現屬於這一族群的患者，但不是每人狀況不同，蛋仍是人類攝取蛋白質重要來源之一，建議就醫了解自身體質，別一昧跟風戒斷吃蛋。

咖啡也容易影響胃經，無論咖啡或是濃茶，都影響腸胃道營養吸收的能力，也會讓脾經加速蠕動，當平滑肌蠕動加快，也容易讓人感到不適，月經來潮時，如果子宮收縮過於劇烈，就會感到疼痛。

吳明珠強調，中醫調理非常個人化，雖然吳怡霈透過中醫調理，最後成功擺脫症狀，但不是每個人都適合用同一種方法，有些人腸胃道不佳，反映出的症狀是便祕，並非是拉肚子，中醫調理方向就會不同。不過，無論是哪一種方式，女性想改善經期不舒服的問題，中醫的角度上，仍建議減少吃生冷的食物，降低氣滯血瘀的情況。

中醫 子宮 醫師

延伸閱讀

「咖啡爽節」週末登場！匯聚咖啡比賽、市集與人氣餐車打造台北秋日限定咖啡盛典

婦科手術回診醫師提出這要求 吳怡霈拒絕：心裡覺得不舒服

吳怡霈婦科手術後　戒吃4種食物身體大變身「拒醫院宣傳合作」

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

相關新聞

午後熱對流雨彈開轟 從北到南15縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

植物奶等替代品需求增 今年鮮乳年消費成長恐迎首度負成長

根據農業部統計，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年因手搖飲、咖啡市場崛起而來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成...

桃捷突電力異常！影響19列車、2000旅客

桃園捷運公司稍早表示，上午11點23分全線第三軌供電設備發生異常，系統自動保護機制作動致電力跳脫。行控中心已立即依照標準...

整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

菲律賓旅台人數東南亞之冠 高雄國際觀光隊40人海外出擊

菲律賓旅台人數突破46萬人次，東南亞國家中第一名。高市府看好菲律賓觀光潛力，觀光局長高閔琳率40名觀光隊成員前進菲律賓首...

吳怡霈戒蛋、奶、咖啡擺脫爆血症狀 中醫師指改善關鍵在這原因

藝人吳怡霈昨在臉書PO文，指出自己長年飽受子宮肌腺症所苦，去年9月聽從醫師建議開刀後，卻面臨更嚴峻的健康問題，最後求診中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。