病團調查曝67%癌症藥物限縮給付 弱勢癌患死前一年「健保只付3到50萬」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會副董事長羅盛典（左三）指出，據調查，近5年健保給付藥品，高達67%被限縮給付，包括限制用藥時間及條件等，口腔癌、胃癌、子宮內膜癌及卵巢癌等「弱勢癌」，分到的健保資源少，死亡率不減反升。記者林琮恩／攝影
癌症希望基金會副董事長羅盛典（左三）指出，據調查，近5年健保給付藥品，高達67%被限縮給付，包括限制用藥時間及條件等，口腔癌、胃癌、子宮內膜癌及卵巢癌等「弱勢癌」，分到的健保資源少，死亡率不減反升。記者林琮恩／攝影

健保每年花費大把藥費，不斷納入癌症新藥，但許多「弱勢癌別」，卻連最基礎的化學治療都未納入給付。癌症希望基金會副董事長羅盛典指出，據調查，近5年健保給付藥品，高達67%被限縮給付，包括限制用藥時間及條件等，口腔癌、胃癌、子宮內膜癌及卵巢癌等「弱勢癌」，分到的健保資源少，死亡率不減反升。

據癌症希望基金會指出，近5年健保給付口腔癌藥品共2項，全數限縮給付，給付對象比藥品適應症還少；胃癌5項藥品給付，但基礎化療無健保給付，免疫治療無效，不可換用標靶，限縮給付比率20%；子宮內膜癌無藥物納入給付，連基礎治療也沒有，導致死亡率由112年2.4%提升至2.6%；卵巢癌3項藥品納入給付，但限制標靶使用對象，限縮比率33%，死亡率由3.5%攀升至3.6％。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，每年新發胃癌個案數約2千2百人，經換算，每一位胃癌病人死亡前一年，健保僅給付57萬，為10大癌症中倒數第2，「最慘的是食道癌」，病人死亡前每年給付藥費僅約30萬，「這是很慘痛的情況。」

羅盛典指出，癌症藥物限縮給付原因，包括限縮療程或給付時間，以乳癌、血液癌症藥物居多，乳癌標靶藥物給付時間，僅限24個月；限縮給付對象，是對給付對象嚴格要求，例如肺癌新藥，要求晚期患者、化療無效才可適用；另一種設限方式，則是要求藥物「不得併用或替換」，例如使用標靶治療無效，不可再申請免疫治療健保給付。

限縮給付限制，導致不少病人需要自費，對弱勢癌別患者，經濟壓力雪上加霜。羅盛典說，弱勢癌別定義未必是指發生率低，而是罹患這些癌別的病人，在社會經濟地位均屬弱勢，也因此對外發聲的聲音較小，以頭頸癌為例，61%患者每月收入低於5萬元，且85%頭頸癌患者教育程度在高中職以下。頭頸癌中的口腔癌，去年健保10大癌症支付藥費中敬陪末座，人年藥費僅4萬2千元新台幣。

羅盛典說，他曾遇過一位口腔癌病人賴先生，去年疾病復發，且出現肺部轉移，使用健保給付免疫治療4次仍未見成效，受限健保給付不可用過標靶治療又用免疫治療的限制，只能每月自費10至12萬接受標靶治療合併化療，雖藥費沈重，對這對中產階級患者來說，一度想要放棄，但想到才3歲的病人，希望參加女兒第一個畢業典禮，讓他心中留下父親的記憶，目前仍努力苦撐。

