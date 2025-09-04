快訊

首位防疫醫師起步署長！羅一鈞證實將掌疾管署 下周二交接

國家警報響了！午後對流雨彈開炸 「4縣市」大雷雨轟1小時

10月連假放送！1縣市學生「爽休17天」家長崩潰：完全不開心

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

聯合新聞網／ 綜合報導
中元普渡示意圖。 聯合報系資料照
中元普渡示意圖。 聯合報系資料照

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品請「好兄弟」享用。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她發文解釋，只要選對食材、包裝完整、控制拜拜時間，及拜完即時保存或加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

高敏敏今(4)日在臉書發文，中元普渡的供品容易壞，讓不少民眾懷疑是否跟「好兄弟」吃過有關？事實上是因為在拜拜前後忽略了幾個環節，才讓食物本身在拜拜後特別容易壞掉、不新鮮。她以準備供品的時間點，分別列出在拜拜前、拜拜當下及拜拜完需注意的事項。

拜拜前

1. 別買「膨罐」或「凹罐」

高敏敏提醒民眾，在選購罐頭或飲料時，需避開外觀異常的商品，若有「膨」或「凹」的情形時別買；此外，也需特別留意效期及保存期限。

2. 食物包裝要完整，蚊蟲灰塵亂入，食物超容易壞

高敏敏提醒，用來拜拜的水果、熟食，最好在外面再包上一層保鮮膜，以避免拜拜時產生的香灰或蚊蟲跑進去。她解釋，若祭拜時直接把包裝打開，像是餅乾、水果沒包好，很容易會引來蚊子、蒼蠅或灰塵飛入。這些看不見的污染，其實才是讓食物變質的主因之一，建議供品還是包一層保鮮膜比較安心。

3. 三牲四果要挑新鮮

高敏敏建議肉品可選擇有標章的合格來源，蔬菜水果則以當季最新鮮的為主。

拜拜當下

1. 避免太陽直曬

高敏敏表示，因為普渡地點多半是在戶外舉行，以目前的天氣狀況來說，強烈的日曬加上高溫，只要10分鐘溫度升高，細菌就開始狂繁殖。建議若在戶外拜拜不要超過1小時，室內的話控制在2小時內結束，否則食物會容易臭酸掉。

2. 香火別插進食物裡

高敏敏提醒拜拜民眾，香盡量固定在旁邊就好，別讓灰燼或色素掉進食物裡。有些人在拜拜時直接把香插在食物上，或旁邊的飯菜裡，其實隱藏食安風險。因為香在燃燒時會產生灰燼及煙霧，甚至釋放出微量的化學物質，若直接掉進食物裡，不只影響味道，長期下來也可能對身體造成負擔。

高敏敏解釋，在香不完全燃燒時還可能釋出一氧化碳、乙烯等物質，一氧化碳會讓肉類色澤變紅，雖然看起來很新鮮，但可能早已變質；而乙烯則會催熟水果，讓水果一下就變軟、變爛。

拜拜完

1. 熟食要熱透

高敏敏表示，祭拜過的熟食，中心溫度需達75°C以上，才足以殺菌。

2. 變味、酸臭別再吃

高敏敏提醒，若食物在拜拜完看起來OK，但聞起來怪怪的，代表可能已經壞掉，千萬別勉強自己吃下肚。她解釋，因為供品已在室外高溫下放了一陣子，若在拜後未及時保存，這時千萬別心疼，還是丟了比較保險。

3. 剩下的馬上冰起來

沒吃完的供品食物需儘快冷藏，遵守「先冰先吃」的原則，避免堆在冰箱變成細菌溫床。

供品 拜拜 高溫 食安 營養師 中元普渡

延伸閱讀

農曆七月在家念經恐「招來好兄弟」？民俗專家解惑：注意這事

誤植「最佳辯士」被5校退貨…他談35天逆襲上成大關鍵：媽媽一句話點醒

母發罕病女兒上學照被酸沒產檢 蘇怡寧怒批：無知又沒同理心

用數字說話！配方奶含糖高？兒科醫：用成人思維看嬰兒不合理

相關新聞

千萬旅客目標再跳票？德媒籲前往台灣要三思 觀光署坦言傷台灣形象

交通部觀光署今年仍以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，加上又有德媒指出...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午14時52分針對新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。氣象署請民眾慎防劇烈降雨...

中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品準備請「好兄弟」。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她特此澄清，表示只要選對食材、包裝完整，控制拜拜時間，及拜完即時保存、加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

女高中生減肥狂嗑大蒜食物反月胖3公斤 醫搖頭：吃法錯了！

大蒜是增添料理風味的好食材，同時也含有關鍵營養成分，減重醫師周建安指出，大蒜中的「大蒜素」具抗癌效果，還能啟動棕色脂肪，有助代謝與減重。不過，吃錯方式可能適得其反，周建安表示，他曾收治一名女高中生，誤信網路偏方狂嗑大蒜麵包，反因攝取過多澱粉與油鹽，一個月胖了3公斤。

開會身心科湧入青少年求助潮 醫曝3大原因避免未來重複相同痛苦模式

根據衛福部統計，全國自殺死亡人數及死亡率，從2021年疫情後快速攀升，其中以年輕族群自殺人數攀升最快。振興醫院精神醫學部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。