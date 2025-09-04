中元普渡供品「好兄弟吃過」易壞？營養師還清白：做到4點就沒事

中元普渡即將在本周六(6日)到來，不少商家企業及民間家戶皆忙著準備供品請「好兄弟」享用。營養師高敏敏指出，大家有沒有發現每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是「好兄弟」吃過？她發文解釋，只要選對食材、包裝完整、控制拜拜時間，及拜完即時保存或加熱處理，就能讓供品保鮮，除了「好兄弟」吃得滿意，自己也能顧好健康。

高敏敏今(4)日在臉書發文，中元普渡的供品容易壞，讓不少民眾懷疑是否跟「好兄弟」吃過有關？事實上是因為在拜拜前後忽略了幾個環節，才讓食物本身在拜拜後特別容易壞掉、不新鮮。她以準備供品的時間點，分別列出在拜拜前、拜拜當下及拜拜完需注意的事項。

拜拜前

1. 別買「膨罐」或「凹罐」

高敏敏提醒民眾，在選購罐頭或飲料時，需避開外觀異常的商品，若有「膨」或「凹」的情形時別買；此外，也需特別留意效期及保存期限。

2. 食物包裝要完整，蚊蟲灰塵亂入，食物超容易壞

高敏敏提醒，用來拜拜的水果、熟食，最好在外面再包上一層保鮮膜，以避免拜拜時產生的香灰或蚊蟲跑進去。她解釋，若祭拜時直接把包裝打開，像是餅乾、水果沒包好，很容易會引來蚊子、蒼蠅或灰塵飛入。這些看不見的污染，其實才是讓食物變質的主因之一，建議供品還是包一層保鮮膜比較安心。

3. 三牲四果要挑新鮮

高敏敏建議肉品可選擇有標章的合格來源，蔬菜水果則以當季最新鮮的為主。

拜拜當下

1. 避免太陽直曬

高敏敏表示，因為普渡地點多半是在戶外舉行，以目前的天氣狀況來說，強烈的日曬加上高溫，只要10分鐘溫度升高，細菌就開始狂繁殖。建議若在戶外拜拜不要超過1小時，室內的話控制在2小時內結束，否則食物會容易臭酸掉。

2. 香火別插進食物裡

高敏敏提醒拜拜民眾，香盡量固定在旁邊就好，別讓灰燼或色素掉進食物裡。有些人在拜拜時直接把香插在食物上，或旁邊的飯菜裡，其實隱藏食安風險。因為香在燃燒時會產生灰燼及煙霧，甚至釋放出微量的化學物質，若直接掉進食物裡，不只影響味道，長期下來也可能對身體造成負擔。

高敏敏解釋，在香不完全燃燒時還可能釋出一氧化碳、乙烯等物質，一氧化碳會讓肉類色澤變紅，雖然看起來很新鮮，但可能早已變質；而乙烯則會催熟水果，讓水果一下就變軟、變爛。

拜拜完

1. 熟食要熱透

高敏敏表示，祭拜過的熟食，中心溫度需達75°C以上，才足以殺菌。

2. 變味、酸臭別再吃

高敏敏提醒，若食物在拜拜完看起來OK，但聞起來怪怪的，代表可能已經壞掉，千萬別勉強自己吃下肚。她解釋，因為供品已在室外高溫下放了一陣子，若在拜後未及時保存，這時千萬別心疼，還是丟了比較保險。

3. 剩下的馬上冰起來

沒吃完的供品食物需儘快冷藏，遵守「先冰先吃」的原則，避免堆在冰箱變成細菌溫床。

