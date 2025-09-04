快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

植物奶等替代品需求增 今年鮮乳年消費成長恐迎首度負成長

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
李宜謙表示，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長。記者曾吉松／攝影
李宜謙表示，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長。記者曾吉松／攝影

李宜謙表示，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長。記者曾吉松／攝影
李宜謙表示，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長。記者曾吉松／攝影

根據農業部統計，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年因手搖飲、咖啡市場崛起而來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長。農業部表示，豆乳、燕麥乳等替代品增加也是主因之一，初估今年每人每年鮮乳消費量將下降到21公斤。

中華民國乳業協會今舉辦70周年會員大會，農業部畜牧司長李宜謙報告時表示，國內鮮乳每年平均消費成長量，在2014至2018年因手搖飲、咖啡市場崛起而提升，尤其在2018年達到8.7%，但在3年時間內因市場趨於飽和，成長變得緩慢，2020年掉至2.36%。2022年每人每年鮮乳消費量達到22.21公斤的高點，但在豆乳、燕麥乳等替代產品出現與需求增加下，鮮乳的消費量也面臨下滑，預估今年會下滑至21公斤，消費成長量恐首次看到負成長。

李宜謙說，2024至2027年輔導養牛產業升級補助經費共計20億元，包含明年起乳牛死亡保險全面納保、強化牛場廢棄物循環再利用、乳製品多元開發與擴大應用、配合學校午餐獎勵採用國產可溯源鮮乳和原味保久乳等。

另據農業部統計，2014起截至2025年，目前國內乳牛飼養場數547戶，有愈來愈少的趨勢，而在養頭數（含產乳牛與非產乳牛）約12萬頭，去年產乳量約45萬公噸，仍超過43.5萬噸的目標，在鮮乳消費量減少下須精確掌控在養量，以免生產過剩，因此也推動每頭低產乳牛淘汰獎勵2.5萬元的政策。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰說，許多超養的牧場不敢變更牧場登記，擔憂酪農變更在養數量反而遭地方政府要求關廠。另外，乳廠與酪農的契約中，有多產生乳不可給轉售其他加工業者的「霸王條款」，在乳源被單一乳廠鎖死下，多元加工以其困難。

李宜謙表示，地方政府對酪農飼養頭數多寡並無限制，僅要求必須符合登記在養的數量，假如酪農有變更飼養頭數的意願，農業部願意幫忙協調。而酪農與乳廠間的契約屬雙邊的商業行為，若合約有規範乳源不可給轉售其他加工業者，那就必須履行。

咖啡 酪農 農業部

延伸閱讀

農業部今召開寵物分類分級研商會 狐獴、凱門鱷等擬納特寵管理範疇

高雄養豬場改造遭爆「僅3成業者參與」 小型戶參與意願低

傳承半世紀的養牛初心，三代酪農用心守護高品質鮮乳

超思案三人起訴 陳駿季：引以為戒 農產缺口不再專案進口

相關新聞

植物奶等替代品需求增 今年鮮乳年消費成長恐迎首度負成長

根據農業部統計，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年因手搖飲、咖啡市場崛起而來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成...

政院通過育嬰留職停薪彈性化！家長：最大的困難其實都沒解決

行政院今天通過育嬰留停照顧彈性化新制，明年元旦上路，新手爸媽反應不一，有人覺得以單日請假的話，會對日常育兒很有幫助，但一...

桃捷突電力異常！影響19列車、2000旅客

桃園捷運公司稍早表示，上午11點23分全線第三軌供電設備發生異常，系統自動保護機制作動致電力跳脫。行控中心已立即依照標準...

整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

吳怡霈戒蛋、奶、咖啡擺脫爆血症狀 中醫師指改善關鍵在這原因

藝人吳怡霈昨在臉書PO文，指出自己長年飽受子宮肌腺症所苦，去年9月聽從醫師建議開刀後，卻面臨更嚴峻的健康問題，最後求診中...

病團調查曝67%癌症藥物限縮給付 弱勢癌患死前一年「健保只付3到50萬」

健保每年花費大把藥費，不斷納入癌症新藥，但許多「弱勢癌別」，卻連最基礎的化學治療都未納入給付。癌症希望基金會副董事長羅盛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。