植物奶等替代品需求增 今年鮮乳年消費成長恐迎首度負成長

李宜謙表示，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長。記者曾吉松／攝影

根據農業部統計，國內鮮乳年平均消費成長量，在2018年因手搖飲、咖啡市場崛起而來到8.7%高峰，但之後因市場趨於飽和而成長緩慢，今年恐迎來首次負成長。農業部表示，豆乳、燕麥乳等替代品增加也是主因之一，初估今年每人每年鮮乳消費量將下降到21公斤。

中華民國乳業協會今舉辦70周年會員大會，農業部畜牧司長李宜謙報告時表示，國內鮮乳每年平均消費成長量，在2014至2018年因手搖飲、咖啡市場崛起而提升，尤其在2018年達到8.7%，但在3年時間內因市場趨於飽和，成長變得緩慢，2020年掉至2.36%。2022年每人每年鮮乳消費量達到22.21公斤的高點，但在豆乳、燕麥乳等替代產品出現與需求增加下，鮮乳的消費量也面臨下滑，預估今年會下滑至21公斤，消費成長量恐首次看到負成長。

李宜謙說，2024至2027年輔導養牛產業升級補助經費共計20億元，包含明年起乳牛死亡保險全面納保、強化牛場廢棄物循環再利用、乳製品多元開發與擴大應用、配合學校午餐獎勵採用國產可溯源鮮乳和原味保久乳等。

另據農業部統計，2014起截至2025年，目前國內乳牛飼養場數547戶，有愈來愈少的趨勢，而在養頭數（含產乳牛與非產乳牛）約12萬頭，去年產乳量約45萬公噸，仍超過43.5萬噸的目標，在鮮乳消費量減少下須精確掌控在養量，以免生產過剩，因此也推動每頭低產乳牛淘汰獎勵2.5萬元的政策。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰說，許多超養的牧場不敢變更牧場登記，擔憂酪農變更在養數量反而遭地方政府要求關廠。另外，乳廠與酪農的契約中，有多產生乳不可給轉售其他加工業者的「霸王條款」，在乳源被單一乳廠鎖死下，多元加工以其困難。

李宜謙表示，地方政府對酪農飼養頭數多寡並無限制，僅要求必須符合登記在養的數量，假如酪農有變更飼養頭數的意願，農業部願意幫忙協調。而酪農與乳廠間的契約屬雙邊的商業行為，若合約有規範乳源不可給轉售其他加工業者，那就必須履行。

商品推薦