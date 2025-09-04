聽新聞
0:00 / 0:00
桃捷突電力異常！影響19列車、2000旅客
桃園捷運公司稍早表示，上午11點23分全線第三軌供電設備發生異常，系統自動保護機制作動致電力跳脫。行控中心已立即依照標準作業程序，確認疑似故障點位進行設備隔離，並於系統安全無虞後執行電力轉供，11點26分恢復全線列車運轉。
桃捷表示，本次狀況全線僅短暫受影響約3分鐘，共計影響列車19列，旅客約2000人，目前系統已恢復正常營運，班距逐步調整中；桃捷對旅客造成的不便深表歉意，並將於收班後進一步檢視異常原因。如需誤點證明可查詢桃捷官網或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言