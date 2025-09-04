快訊

桃捷突電力異常！影響19列車、2000旅客

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷今上午11點23分全線第三軌供電設備發生異常，不過3分鐘後即恢復全線列車運轉。資料照。圖／桃捷提供
桃捷今上午11點23分全線第三軌供電設備發生異常，不過3分鐘後即恢復全線列車運轉。資料照。圖／桃捷提供

桃園捷運公司稍早表示，上午11點23分全線第三軌供電設備發生異常，系統自動保護機制作動致電力跳脫。行控中心已立即依照標準作業程序，確認疑似故障點位進行設備隔離，並於系統安全無虞後執行電力轉供，11點26分恢復全線列車運轉。

桃捷表示，本次狀況全線僅短暫受影響約3分鐘，共計影響列車19列，旅客約2000人，目前系統已恢復正常營運，班距逐步調整中；桃捷對旅客造成的不便深表歉意，並將於收班後進一步檢視異常原因。如需誤點證明可查詢桃捷官網或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。

