過度體貼很危險？常講沒關係、幽默客套、不經意道別 恐傳遞「隱藏遺書」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
9月10日為國際自殺防治日，台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、開業精神科醫師洪敬倫表示，近年自殺已成為青少年死因的第二名，許多選擇輕生的個案，常常在行動之前就已經留下蛛絲馬跡。圖／123RF
9月10日為國際自殺防治日，台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、開業精神科醫師洪敬倫表示，近年自殺已成為青少年死因的第二名，許多選擇輕生的個案，常常在行動之前就已經留下蛛絲馬跡。圖／123RF

衛福部發布最新十大死因，自殺重回十大死因排行榜，9月10日為國際自殺防治日，台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、開業精神科醫師洪敬倫表示，近年自殺已成為青少年死因的第二名，許多選擇輕生的個案，常常在行動之前就已經留下蛛絲馬跡，但常被誤解或是被忽略，且憂鬱症患者往往有一些心理慣性，像會表現出過度體貼、求助內疚，平時常常用幽默或客套語掩蓋心情，這恐怕都是隱形警訊。

洪敬倫說，常常會有人在社群貼文、朋友間的對話等，會不經意留下「道別」的話，如，突然回顧美好時刻、交代未來安排，或有時會寫下「謝謝你一直以來的照顧」、「感謝美好的曾經」等，這些可能都是一種「隱形遺書」，當一個人異常地主動告別、或把責任交代得特別完整，家屬要停下來多關心，這些都可能是一種信號。

洪敬倫說，亞洲的孩子從小常被教育「要懂事」，通常這些孩子會把旁人的感受放在第一位，但他們面對自己的情緒或是壓力會更加不會處理，久而久之變得沈默，戴上人格面具，連最親近的人也看不出端倪，如果身邊的親友，總是用「沒關係」、「我沒事」等表達情緒等，也需要注意他們的情緒長期被壓抑，也比較容易發生憂鬱症的機率。

洪敬倫說，通常針對憂鬱症的患者，或是長期有不想麻煩人的狀況，當他們真的出事時，內心出現對外求救的心態，常會產生內疚，這時候有可能會武斷地做出錯誤的結論，如，沒有自己大家就會過得更輕鬆，也可能增加自殺的風險。

洪敬倫說，如果家人朋友出現以上情況，建議可以嘗試開啟對話，如，最近你好像比較累，是不是睡不好？這句話比「你怎麼了」更容易讓對方開口，過程中建議多傾聽對方，鼓勵對方表達心情，別急著回「想太多了」或「別這樣想」，避免否定感受，才能減少孤立感。

洪敬倫強調，社會不該再把微笑當作堅強，也不該把懂事視為美德。這些隱形的習慣會一點一滴侵蝕一個人的心理邊界，沒有說出口不代表沒有需要，只是放棄了被理解的可能。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

患者 情緒 憂鬱症

