婦抽脂急性腎衰竭「恐終身洗腎」 控醫美診所醫師互推責僅想付封口費

42歲的林小姐於知名連鎖醫美診所接受抽脂與脂肪填充手術後，發生急性腎衰竭、休克合併多重器官衰竭，現每周洗腎3次，生活變調。她今天在民眾黨立委陳昭姿陪同下，舉行記者會，痛訴該診所提出150萬元封口費，切割責任。陳昭姿指出， 該診所強調與醫師僅承攬關係，且手術過程使用規範嚴格的HES相關藥品，衛福部應嚴厲徹查。

林小姐表示，因身形偏瘦希望改善臉頰凹陷，評估後至台北東區連鎖知名診所，原先只接受大腿抽脂，手術當天加抽腰部脂肪，今年6月21日在醫師建議下接受「威塑抽脂」填補。但術後，她全身癱軟，由丈夫與診所人員攙扶離開，診所告知麻醉未消退，是正常反應，但返家後她持續高燒、嘔吐、意識恍惚，無法正常如廁。

林小姐被被緊急送醫，甚至進入加護病房。她痛哭表示，住加護病房10天、洗腎中心一個半月，從未想過一次單純的醫美手術，竟將人生推向死亡邊緣。目前雖撐過病危，但必須每周3次洗腎，可能終生依賴洗腎維生，雙腿也留下大面積疤痕、腳趾壞死致走路不穩，生活難以自理，失去健康及自由。

林小姐的丈夫延先生表示，事發後，診所與醫師互相推諉，診所聲稱主治醫師只是「租借場地」，主治醫師則指責麻醉醫師用藥不當，要求家屬自行提告麻醉醫師。更離譜的是，手術費用高達35萬元，以現金支付，診所至今未開立收據，家屬甚至無法取得正式付款證明。

後續主治醫師提出賠償150萬元、診所缷責說支付50萬元，且希望保密。「一場醫療悲劇，難道沒有人該負責嗎？」延先生呼籲，診所負責人鄒承軒過去已有出事紀錄，卻始終逃避；而主治醫師卻在事後推託給麻醉醫師，不可接受。

林小姐委任律師黃中麟表示，術前有簽署手術、麻醉同意書，且有清楚的診所商標，所有事證都證明醫療事實在該診所，但林小姐出現身體異常卻未察覺，也未在第一時間採取相關措施，已違反合理臨床專業裁量標準。

黃中麟表示，後續雖經搶救保命，但林小姐腎臟功能幾近毀敗，須終身洗腎，數隻腳趾也因重大醫療過失而壞死，嚴重影響行走能力。依據刑法、醫療法及民法等相關規定，診所負責人及醫師等人，除應負擔民法連帶賠償責任外，更可能成立刑法過失重傷等罪。

陳昭姿說，診所事後告知，醫師與診所僅是承攬關係，對病人而言，醫療契約的締結對象始終是診所。衛福部醫事司能認同診所僅以「租場地、租開刀房」之名，便規避所有醫療責任嗎？加上醫師還跟林小姐說，「也不樂見肇事者逍遙法外，願意釐清疑點」。

陳昭姿指出，HES類成分藥品屬於需要做風險管理計畫的藥品，適應症是「單獨使用晶質輸注液無法治療之急性出血導致之低血容積病人。無法取代紅血球及血漿中的凝血因子」。然而診所卻將HES當作例行「血漿擴充劑」使用，完全忽視藥品適應症與風險警示。

陳昭姿反問，食藥署是否認為HES適合用於抽脂手術？用法是否恰當？用藥規範是否需更嚴謹，並怒批，現在醫美相關糾紛很多，定了許多法規，若違反用藥到底是誰要來負責及督導。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，本月2日台北市衛生局接獲通報，昨已前往該診所蒐集資料及查核，將因開刀醫師並未登記在該診所，將確認是否有將相關執刀及後送等計畫，還有醫師要到另一診所執刀等資料交給衛生局。且也需調查是否有醫師違反醫療目的用藥等情況，若有違反將依各項醫療法裁處。

劉玉菁說，診所登記都需要有一位負責醫師，負起機構整個責任，加上抽脂等相關手術風險高，要求手術前要提計畫，醫師至非登記場所執業也需告知衛生局，後續將調查程序是否完備，也會調查醫師是否違反醫療目的用藥等情況，若有違反將依各項醫療法裁處。

衛福部食藥署簡技劉佳萍表示，食藥署對於HES成分藥品有核准適應症，也增修一些禁忌症，並要求特殊警語裡加註，敗血症等重症病人勿使用，因使用該藥品可能增加致死率及接受腎臟替代療法血液透析的風險，除非無其他合適替代療法可用，勿使用該藥品。 42歲的林小姐於知名連鎖醫美診所施以抽脂與脂肪填充手術後，發生急性腎衰竭、休克合併多重器官衰竭，現每周洗腎3次生活變調，且身體之前多處創傷、壞死。圖／陳昭姿辦公室提供 42歲的林小姐於知名連鎖醫美診所施以抽脂與脂肪填充手術後，發生急性腎衰竭、休克合併多重器官衰竭，現每周洗腎3次生活變調，今開記者會控訴。記者翁唯真／攝影 42歲的林小姐（右2）於知名連鎖醫美診所施以抽脂與脂肪填充手術後，發生急性腎衰竭、休克合併多重器官衰竭，現每周洗腎3次生活變調，今開記者會控訴。記者翁唯真／攝影 42歲的林小姐於知名連鎖醫美診所施以抽脂與脂肪填充手術後，發生急性腎衰竭、休克合併多重器官衰竭，現每周洗腎3次生活變調，且身體之前多處創傷、壞死。圖／陳昭姿辦公室提供 42歲的林小姐於知名連鎖醫美診所施以抽脂與脂肪填充手術後，發生急性腎衰竭、休克合併多重器官衰竭，現每周洗腎3次生活變調，且身體之前多處創傷、壞死。圖／陳昭姿辦公室提供

商品推薦