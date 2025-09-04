快訊

華航會籍積分新制度！哩程失效「6個月內可買回」 還可轉換現金捐公益

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航全新「會籍積分制度」將於2025年底登場，包含特惠、團體機票首度納入積分，哩程到期6個月內可優惠買回。聯合報系資料照
華航全新「會籍積分制度」將於2025年底登場，包含特惠、團體機票首度納入積分,哩程到期6個月內可優惠買回。聯合報系資料照

華航為台灣首家採用會籍積分制度的航空公司，全新「會籍積分制度」將於2025年底登場，包含特惠、團體機票首度納入積分，哩程到期6個月內可優惠買回，另外，哩程可零散轉讓且可合併使用，會員也可將哩程轉換為現金，支持合作的公益團體。

華航自1989年起推出華夏哩程酬賓計劃已陪伴會員飛行無數旅程，未來新制度將以「積分」為核心，並首次將特惠機票、團體機票納入累積計算，讓會員的每一趟飛行都能發揮價值。

華航承諾，在新會員制度下，會員現有會籍所享有的禮遇將完全保留，權益不變，未來2年內（至2027年前），會員級別僅會晉升，不會降等。

為讓會員在新制度上線後，安心計算舊有哩程對應新制的積分，即日起華航於官網同步啟動「積分試算器」的服務，方便會員試算每趟旅程可獲得的積分；同時官網AI客服將化身「哩享助理」，全天候解答新制度相關問題。

華航說明，全新制度將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓及合併使用，讓會員將受讓哩程與帳戶有效哩程整合使用，一次兌換心儀好禮。會員同時可透過購買方式，隨時補足所需哩程，輕鬆達成兌換門檻，也可「購買哩程」當禮物贈送親友；同時提供優惠價格，重新啟用近期失效的哩程，再結合帳戶內有效哩程靈活運用。

去舊制轉讓前就要先決定好兌換的機票或升等，等於只能兌換指定哩程給對方，且雙方的哩程無法合併使用，新制可以零散轉讓哩程並合併使用。

舉例來說，A有1萬哩、B有1.5萬哩，過去A轉給Ｂ，哩程無法相容，但新制可合併使用；另外，現行累計的哩程到期就失效，即便只過期1天就是打水漂，但未來失效6個月內的里程，可優惠買回，至於優惠程度將再行公布。

華航長期致力並推廣ESG發展，全新會員制度也將推出永續會員子計畫，邀會員共創低碳飛行，實踐環保行動。此外，華航為國籍航空首創將哩程納入公益哩程捐贈計畫，會員可將哩程轉換為現金，支持合作公益團體，與華航攜手落實社會關懷，傳遞愛心無界限。

為使哩程兌換品項更加多元化，華航表示，將推出電子票券平台，讓會員可以使用哩程兌換全台超過130個連鎖品牌的商品與服務，從超商、百貨、量販、藥妝、餐飲及生活娛樂，盡享生活便利。同時打造專屬訂房平台，提供海內外會員全球超過60萬個旅宿選擇，訂房即可累積哩程，也可選用哩程折抵房費，提供會員更豐富的哩享生活，相關流程將引導至訂房平台的第三方網站。

華航全新「會籍積分制度」將於2025年底登場，包含特惠、團體機票首度納入積分，哩程到期6個月內可優惠買回。圖／華航提供
華航全新「會籍積分制度」將於2025年底登場，包含特惠、團體機票首度納入積分，哩程到期6個月內可優惠買回。圖／華航提供

華航 機票

