政院通過育嬰留職停薪彈性化！家長：最大的困難其實都沒解決

行政院今天通過育嬰留停照顧彈性化新制，明年元旦上路，新手爸媽反應不一，有人覺得以單日請假的話，會對日常育兒很有幫助，但一名職場媽媽表示，這些措施聽起來有在動，但對家長最大的困難，包括收入減少、長期陪伴需求、請假被看不起等等，其實都沒有解決。

育嬰留停照顧彈性化新制改為「育嬰留職停薪以日申請」及「家庭照顧假以小時計」，規畫勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪，合併不超過30日，期間仍有8成薪資補貼。以及家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，且雇主不得因此扣發全勤獎金。

王爸爸說，若是包含在本來的育嬰留停額度，但改成能以單日請假的話，應該是會對日常育兒很有幫助，特別是小孩若臨時生病，或有需要安排至醫院檢查，或是任何與政府部門有關的事項，例如需家長與小孩都到場申請的事項，就會很有幫助，因為上述事項很多都必須安排在平日，能有彈性單日育嬰留停假，就可以有很大的彈性空間。另外請假單位縮小至日，也可以減輕職場上工作安排分配、尋找代班人的壓力。

張小姐表示，其實這些新措施表面上聽起來不錯，但對家長來說，幫助真的有限。像「育嬰留停可以日計」這件事，表面上很彈性，可是小孩一生病，通常不是一天兩天就能好，托嬰中心、幼兒園也會建議至少停課5天至1周，家長實際上，還是得請數天至一周比較長的時間。

遇有新生兒的林小姐說，補貼部分也是，錢是補給雇主的，可是家長請假，薪水照樣少、升遷也可能受影響。老闆心裡會不會真的支持員工請？這也很難說。家庭照顧假開放「小時」請，看起來很貼心，但實際上小孩去看一次醫生就要半天，甚至要在家休息一整天，兩三小時根本不夠用。

至於代理人的問題，多數家長認為，政府討論要打破12小時工時上限，感覺比較是替公司解套，讓同事可以加更多班，不是真的在幫請假的爸媽減壓，這也更可能導致請假者因為不好意思同事代勞，而可能不敢多請，反而造成父母的職場壓力。

一名職場媽媽表示，這些措施聽起來有在動，但對家長最大的困難，包括：收入減少、長期陪伴需求、請假被看不起等等，其實都沒有解決。

也有家長認為以小時計是滿符合家長需求。很多時候其實不需要請一整天，可能只需要兩三個小時帶孩子去看醫生，或是處理突發狀況。小時計符合需求，不會造成請假浪費，也減少家長在職場上的壓力。

另有家長說，過去因為工時上限，很多時候找代理人都很困難，最後造成同事分攤或是乾脆沒有代理，如果真的能讓代理制度符合實際需求，老闆可能更會支持員工請育嬰假。

劉先生的小孩已經2歲，但他不曾請過育嬰留停假，也不會想請，他說，因為投保的最高額度只到4萬5000元，現在還是只給8成，換算下來每個月只能領3萬多，「如果沒請，我還可以拿全薪」，所以家庭討論後由妻留停，至少他的收入可以負擔家庭開銷。

「政府應該要保留我的全薪，不然我還是不會想要請」。劉先生說，只給保額的八成薪，並非實際薪資的八成，除非小孩的身體狀況需要兩人輪流顧，因為他是經濟支柱，得要負擔家庭開銷，又何必請這個假呢？政府就算育嬰留停假給得再大方，但最主要是雇主很難為，他有一個在安親班工作的朋友迫於壓力辭職，「因為雇主無法等上半年，她只好自己走人」。

他說，他的朋友因為喜歡小孩從事安親班工作，結果為了「要照顧別人小孩，還是自己的小孩」陷入兩難，不得不放棄工作，實在很諷刺。

