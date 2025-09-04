快訊

打火機車內自燃...司機急拋車外手灼傷 標準局提醒選購要訣和防災作法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
消防員處理車火事件，發現曾有車內的打火機自燃釀災。標準檢驗局基隆分局今天提醒民眾，選購打火機要有「商品檢驗標識」 及標示完整產品，夏季勿將打火機留置高溫環境，比如車內或瓦斯爐旁，以免打火機爆裂引發火災。

標準局基隆分局表示，除了有吸菸習慣民眾會隨身攜帶外拋棄式及簡易型打火機，也是一般民眾日常生活會使用到的點火工具，點蠟燭、野炊點火、過年過節燃放鞭炮、燒金銀紙或焚香等，都可能用到打火機。

「打火機」商品已列屬應施檢驗商品範圍，檢驗合格才可進入國內市場。標準局基隆分局提醒消費者，選購及使用打火機注意事項：

1.選購時應注意產品是否貼有商品檢驗標識及標示完整。

2.確認打火機安全裝置是否完整，切勿為了操作方便而將安全裝置自行拆除。

3.使用時應遠離臉部或衣物等易燃物品。

4.打火機應避免破壞燃料槽或放入火中，以免造成氣爆危險。

5.打火機平時應放置在孩童無法取得的地方，避免幼童把玩不慎造成火災。

6.在炎熱的夏季，勿將打火機留置於高溫環境，如車內或瓦斯爐旁，以免引發爆裂及火災。

消防單位處理車火意外，就有打火機自爆釀災的個案。今年7月在彰化縣花壇鄉文德村，1輛停放路邊的小貨車起火燃燒，消防人員獲報到場將火撲滅，因為當天中午氣溫高達37.3℃，初步研判可能因車內有放打火機等易燃物，因高溫自燃引發火勢。

今年3月間，還有名男子開車行駛彰化縣線西鄉道路時，放在駕駛座中央扶手的打火機起火燃燒，情急之下抓起燃燒中的打火機往窗外丟，避免火勢在車內延燒，但手掌因此灼傷。

標準局基隆分局表示，除要求廠商落實商品安全性與標示正確性，維護消費者權益，民眾對所購買商品多一些瞭解，使用時就多一分安全保障。相關資訊可上標準檢驗局「商品安全資訊網（http://safety.bsmi.gov.tw）」查詢，或撥打免付費電話0800-007123詢問。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

基隆

