養好骨本防骨鬆 醫籲三面向早預防、早治療

骨質疏鬆被喻為「無聲殺手」，初期常無症狀，卻可能因輕微跌倒導致嚴重骨折。醫師提醒，骨密度會在20至30歲達到巔峰，年齡一旦過40便逐漸流失，若不及早注意飲食、運動與生活習慣，一旦出現骨鬆現象，往往已難完全恢復，應積極預防與規律追蹤，必要時配合藥物治療。

根據國民健康署調查，65歲以上長者每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，其中女性比例明顯偏高。台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒表示，骨鬆可分為停經後型與老年性骨鬆，前者因雌激素驟降加速骨質流失，後者則與機能老化、營養吸收力下降有關。危險因子包含性別、年齡、體型、家族史等不可控因素，還有飲食攝取不均、缺乏運動、抽菸飲酒等生活習慣，屬可改善範疇。

簡子軒說明，臨床常以中軸型雙能量X光吸收儀（DEXA）檢測骨密度，T值低於-2.5即為骨質疏鬆，且伴隨壓迫性骨折或身高明顯變矮者，風險尤高。治療上以抑制骨質流失及促進骨質生成為主，藥物有口服與針劑兩種型式，會依照病人骨密度、骨折風險與身體狀況調整治療方式。

65歲的林奶奶近兩年背部常感痠痛，初以為是肌肉疲勞，自行服用止痛藥緩解，直到日常行動越來越困難，才在家人陪同下就醫。檢查發現她已罹患骨質疏鬆症，經由簡子軒安排口服藥物治療、搭配運動與日曬調整生活方式，目前疼痛已大幅減緩，並持續門診追蹤骨密度變化。

簡子軒提醒，骨質流失難以逆轉，預防應趁早，包括攝取足夠鈣質與維生素D、每日日曬10至20分鐘，以及進行快走、慢跑等負重運動；對長者而言，更應注意居家環境安全，浴室與走道應加裝防滑設施，以避免跌倒風險。

他強調，民眾切莫輕忽背痛、駝背等症狀，一旦出現高度骨鬆或曾發生非創傷性骨折，建議與醫師討論是否接受正式治療。唯有從生活與藥物雙軌並進，才能有效對抗骨鬆、守住健康行動力。

