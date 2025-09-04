快訊

影／控台北站長報復性打壓成員！台鐵工會籲立即撤銷違法懲處

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台灣鐵路產業工會理事王傑（右）指控台北站長對其進行報復性打壓，包含病假否准、偽造文書、勞檢迴避以及業務調動動。記者林澔一／攝影
台灣鐵路產業工會理事王傑（右）指控台北站長對其進行報復性打壓，包含病假否准、偽造文書、勞檢迴避以及業務調動動。記者林澔一／攝影

台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行記者會，指控台鐵台北站長對工會理事王傑進行報復性打壓，包含病假否准、偽造文書勞檢迴避以及業務調動。產工要求台鐵停止打壓工會，撤銷曠職處分、撤銷違法懲處與不當職位調動。

產工理事王傑指出他本人6月26日向站方申請7月14日就醫，就醫後當晚仍感不適，因此依照工作規則，隔日（7 月15日）再次向副站長請假休養，2日均獲得台北站站長職務代理人的副站長同意，並於上班後補送7月15日假單。

然而台北站站長何彬豪事後卻全部否准，站長將2個分別不同時間依照請假程序申請的病假，扭曲為「連續請假」，要求王傑提供醫師診斷證明，並已記出2日曠職，導致王傑即將面臨一大過處分。日前透過台北市勞工局勞檢回覆，結果發現台北站自行以王傑名義重送假單並核准 7月14日病假以規避勞檢開罰，王傑指控此舉已經涉嫌偽造文書。產工強調當時台北站長與王傑處於不法侵害調查期間，報復行為意圖明顯，因此產工近期也將送出調解、裁決、勞檢。

台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行記者會，要求台鐵停止打壓工會，撤銷曠職處分、撤銷違法懲處與不當職位調動。記者林澔一／攝影
台灣鐵路產業工會上午在台北車站舉行記者會，要求台鐵停止打壓工會，撤銷曠職處分、撤銷違法懲處與不當職位調動。記者林澔一／攝影

勞檢 病假 偽造文書

