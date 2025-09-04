效期區分鮮乳被美認為「反WTO原則」！ 酪農：會抗爭到底

中華民國乳業協會逢70周年，今天舉辦乳業政策及我愛台灣鮮乳運動。自明年7月起，經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，進口液態乳將標示為「牛乳」。酪農表示，面對美國認為我以效期區分鮮乳的作法違反WTO的國際貿易原則，「確實很擔心，但會和美國抗爭到底。」

台灣乳業歷經2019年COVID-19疫情造成原物料大漲墊高酪農經營成本，2025年又面臨台紐貿易協定全面零關稅的挑戰，在立委、行政院食安辦、農業部、衛福部、消基會、酪農及乳業協會努力下，重新規範國家標準CNS3056「鮮乳」定義，未來經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，進口液態乳將標示為「牛乳」， 該標示新政將於明年7月起正式上路。

中華民國入乳業協會秘書長方清泉表示，過去進口牛乳和本土鮮乳讓民眾混淆不清，國外進口到台灣的牛乳起碼就要35天，怎麼會是鮮乳？今年4月在行政院食安辦統合下，把鮮乳重新定義，經農業部認證的國產乳才可稱為鮮乳，保存期限超過14天的只能標示為牛乳。

至於鮮乳定義的改變，是否會被美國認定違反WTO不歧視及最惠國待遇等貿易原則？方清泉說，如實標示、公平競爭有什麼問題？美國不能抹滅食品安全和民眾知的權利，會和美國據理力爭，抗爭到底。

雲林高健駱農聯誼會長、中央畜產會乳價評議委員張正杰說，對於美國認為標示的改變是非關稅貿易障礙，自己非常擔心，台灣對美國的談判確實有很多無力感，現在也不知道最後會怎麼樣，今年又突然跑出一個對等關稅談判，希望政府以不變應萬變，也不希望被美國強壓台灣。

張正杰表示，由於台灣民眾對美國鮮乳也有一定的接受度，明年如好市多的美國牛乳要怎麼標示，以及對等關稅下的價格如何調整，但消費者要怎麼選擇都不會有意見。

另紐乳零關稅進口後，有出現牧場離牧的情況，張正杰表示，近年駱農確實有減少，一來酪農年事已大，或是小孩不願接手等，因此牧場收掉不見得和紐乳零關稅進口有關，以前酪農戶最多可達1300多戶，現在約530多戶，但整併下生乳產量沒有明顯減少。

