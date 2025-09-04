琵琶颱風今起橫掃日本！粉專曝登陸地區時程：有一定程度影響

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
琵琶颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
琵琶颱風在今天凌晨2時成形，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計今天開始，沿著日本太平洋側一路橫掃，這兩天前往日本的民眾要多注意颱風動態。

輕度颱風琵琶為今年第15號颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於日本九州南方，由北轉東北移動；今天下午擦過南九州、鹿兒島後，明天凌晨登陸四國，上午穿越關西，深夜掠過關東。對日本太平洋沿岸地區有一定程度的影響，提醒赴日差旅的民眾務必注意天氣狀況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 日本

