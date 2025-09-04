水庫怕寒流 翡翠水庫全國首創「智慧閘門」專抗低溫翻攪

2025翡翠水庫創新成果研討會明天舉行，其中受到關注的是「以柔克剛」智慧閘門操作提案，是全國首創，每當連續低溫、伴隨豐沛降雨，水庫水體激烈擾動影響水質時，透過智慧操作方式，在寒流低溫時超前部署「蓄清排渾」。

翡翠水庫2021年因寒流接連來襲，水庫因水密度改變，上下翻攪，竟翻出下層礦物質，導致雙北地區自來水水質變異，水龍頭流出黃色的水，影響雙北近450萬人，也是翡翠水庫首次出現低溫翻攪現象。

翡翠水庫管理局、中華民國工程環境學會、中興工程顧問社共同舉辦的翡翠水庫創新成果研討會中，將發表全國首創的「以柔克剛」智慧閘門操作改善水庫水質，以及「水庫邊坡預防健檢」2項創新成果。

翡管局長林裕益表示，今年翡翠水庫智慧閘門提案，是全國首創，關鍵操作策略有兩項，第一是，翡翠水庫於寒流低溫時，超前部署，提高水質監測頻率；其次是「蓄清排渾」智慧閘門操作，可以兼顧民生優質供水，也可進行水庫清淤減淤，保持水體水質優良。

翡管局水庫操作科長林保隆指出，翡翠水庫蓄水水體很深，最大深度常達100公尺以上，通常水深40公尺以下深水層，溫度介於17～18℃之間。每逢冬、春季，連續「低氣溫」，又伴隨「豐沛降雨」時，水庫水體會產生激烈擾動，庫底沉積物會因上揚力作用而抬升，不利水庫水質。

翡管局表示，水庫底部沉積物質抬升，是自然物理現象，水庫常因寒流低溫時，集水區「高密度冷水」，會往庫區底層流動，而掀起庫底大量沉積物質，提高水質濁度，會影響水庫供水品質。

「預防重於治療，防災優於搶災」翡管局表示，為減免翡翠水庫邊坡土石滑落，減少淤積，延長水庫壽命，台北市創全國之先，於113、114年推動翡翠水庫邊坡預防健檢，針對鄰近庫區約8000公頃邊坡，經由數位分析，共劃設出「邊坡管理單元」6163處。

翡管局經營管理科長梁逸帆說，6163處邊坡單元，經數位分析及「關注度評估」結果，須優先關注邊坡有34處，占0.55%，次優先關注邊坡98處占1.59%、低關注度須持續觀察邊坡745處占12%，目前都已逐筆建立「健檢履歷」，將於列管並依優先順序，逐年進行水庫邊坡預防治理，防範於未然，可避免大規模崩塌，減少水庫淤積，撙節巨額搶災工程經費。 翡翠水庫全國首創「邊坡預防健檢」，事前發現異常徵兆，預防治理，減免水庫邊坡土石滑落，減少淤積，延長水庫壽命。圖／北市翡管局提供 翡翠水庫「水質自動監測」與「蓄清排渾」操作示意圖。圖／北市翡管局提供

