日本天氣爆熱紅葉和銀杏遲到？日旅達人這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
每天秋天，日本紅葉吸引很多觀光客前往觀賞。記者陳智華 / 攝影
每天秋天，日本紅葉吸引很多觀光客前往觀賞。記者陳智華 / 攝影

秋天了，但日本從夏天至今，不只常常都是猛暑日氣溫過35度，甚至多地常常都是40度上下，熱到不行。不少人打算到日本賞紅葉和銀杏，今年是否會比往年晚，受到關注。

日旅達人林氏璧今天在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，2025年日本紅葉與銀杏前線預測出來了。今年日本夏天好熱，很可能剛剛度過了日本史上最熱的夏天。根據日本氣象廳，日本今年6月至8月平均氣溫較正常值高出攝氏2.36度，為1898年有紀錄以來最熱夏季。那麼，這會怎麼影響到紅葉呢？個人建議，可能要比往年抓稍晚一點了。

林氏璧指出，日本氣象株式會社在9月2日發表了第一回的預測。預計今年秋天，日本全國氣溫將會偏高，紅葉與銀杏的觀賞期有以下趨勢：北日本：紅葉與銀杏的觀賞期預計與往年持平或稍晚。東日本：紅葉與銀杏的觀賞期預計與往年持平或稍晚。

至於西日本，林氏璧說，紅葉的觀賞期預計與往年持平或稍晚，銀杏的觀賞期則與往年持平。特別是札幌、長野等部分地區，楓葉的最佳觀賞期將會比往年晚10天以上。至於東京的紅葉最佳觀賞期預計在11月30日左右，大阪則在12月4日左右，這兩個地區的觀賞期都和往年持平。

秋天日本京都天龍寺紅葉美景，吸引很多海內外觀光人潮。記者陳智華/攝影
秋天日本京都天龍寺紅葉美景，吸引很多海內外觀光人潮。記者陳智華/攝影
今年秋天日本紅葉最佳觀賞期預測日期。圖／擷取自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」
今年秋天日本紅葉最佳觀賞期預測日期。圖／擷取自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」

日本 銀杏 林氏璧

