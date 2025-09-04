聽新聞
0:00 / 0:00
日本天氣爆熱紅葉和銀杏遲到？日旅達人這樣說
秋天了，但日本從夏天至今，不只常常都是猛暑日氣溫過35度，甚至多地常常都是40度上下，熱到不行。不少人打算到日本賞紅葉和銀杏，今年是否會比往年晚，受到關注。
日旅達人林氏璧今天在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，2025年日本紅葉與銀杏前線預測出來了。今年日本夏天好熱，很可能剛剛度過了日本史上最熱的夏天。根據日本氣象廳，日本今年6月至8月平均氣溫較正常值高出攝氏2.36度，為1898年有紀錄以來最熱夏季。那麼，這會怎麼影響到紅葉呢？個人建議，可能要比往年抓稍晚一點了。
林氏璧指出，日本氣象株式會社在9月2日發表了第一回的預測。預計今年秋天，日本全國氣溫將會偏高，紅葉與銀杏的觀賞期有以下趨勢：北日本：紅葉與銀杏的觀賞期預計與往年持平或稍晚。東日本：紅葉與銀杏的觀賞期預計與往年持平或稍晚。
至於西日本，林氏璧說，紅葉的觀賞期預計與往年持平或稍晚，銀杏的觀賞期則與往年持平。特別是札幌、長野等部分地區，楓葉的最佳觀賞期將會比往年晚10天以上。至於東京的紅葉最佳觀賞期預計在11月30日左右，大阪則在12月4日左右，這兩個地區的觀賞期都和往年持平。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言